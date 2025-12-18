La IA recomendó los cursos para agregar al CV y que garantizan un mejor sueldo
Cada vez más empresas buscan perfiles con conocimientos tecnológicos específicos y formación certificada, capaces de aplicar herramientas digitales.
Según distintos modelos de inteligencia artificial, sumar cursos estratégicos al currículum puede marcar una diferencia clave a la hora de acceder a mejores oportunidades laborales y salarios más altos. No se trata solo de conocer herramientas populares, sino de contar con una base sólida y certificaciones reconocidas que validen esas habilidades.
En este contexto, la IA identificó tres cursos fundamentales que permiten ampliar el perfil profesional, adaptarse a las nuevas demandas del mercado y destacarse frente a otros candidatos.
Los 3 cursos recomendados por la inteligencia artificial
Introducción a la inteligencia artificial
Uno de los primeros pasos recomendados es realizar un curso introductorio de inteligencia artificial. Este tipo de formación brinda una base general sobre cómo funcionan los algoritmos, el machine learning y el procesamiento de datos. Además, suele incluir nociones de programación en Python, uno de los lenguajes más utilizados en el ámbito tecnológico. Plataformas como Coursera, edX o Google ofrecen opciones certificadas, muchas de ellas con modalidad gratuita.
Especialización en Machine Learning y Deep Learning
Para quienes buscan un perfil más técnico, la especialización en Machine Learning y Deep Learning es clave. Estos cursos enseñan a desarrollar modelos predictivos, entrenar redes neuronales y aplicar soluciones de IA en proyectos concretos. Son especialmente valorados en áreas como análisis de datos, automatización y desarrollo de software, e incluyen el uso de herramientas como TensorFlow, Keras y Python.
Certificación en IA generativa y ChatGPT
La IA generativa se convirtió en una de las habilidades más demandadas. Un curso enfocado en ChatGPT y modelos generativos permite aprender a crear prompts efectivos, comprender cómo funciona este tipo de tecnología y aplicarla en tareas prácticas como redacción de contenidos, atención al cliente, marketing digital y optimización de procesos. Muchas certificaciones incluyen ejercicios prácticos que fortalecen el CV y demuestran experiencia aplicada.
