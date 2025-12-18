La IA recomendó los cursos para agregar al CV y que garantizan un mejor sueldo

Para quienes buscan un perfil más técnico, la especialización en Machine Learning y Deep Learning es clave. Estos cursos enseñan a desarrollar modelos predictivos, entrenar redes neuronales y aplicar soluciones de IA en proyectos concretos. Son especialmente valorados en áreas como análisis de datos, automatización y desarrollo de software, e incluyen el uso de herramientas como TensorFlow, Keras y Python.

Certificación en IA generativa y ChatGPT

La IA generativa se convirtió en una de las habilidades más demandadas. Un curso enfocado en ChatGPT y modelos generativos permite aprender a crear prompts efectivos, comprender cómo funciona este tipo de tecnología y aplicarla en tareas prácticas como redacción de contenidos, atención al cliente, marketing digital y optimización de procesos. Muchas certificaciones incluyen ejercicios prácticos que fortalecen el CV y demuestran experiencia aplicada.