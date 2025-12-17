MinutoUno

Qué hacer en Mar del Plata según la Inteligencia Artificial: a qué balneario ir, dónde comprar y dónde comer

Se viene la temporada de verano en la ciudad de Mar del Plata y todos apuntan bien sus gastos. Qué dice la Inteligencia Artificial.

Qué hacer este verano en Mar del Plata.

Qué hacer este verano en Mar del Plata.

La ciudad de Mar del Plata vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del verano argentino. Con propuestas para todos los gustos y presupuestos, la clave está en saber dónde ir para aprovechar la ciudad sin gastar de más.

Balnearios accesibles, polos comerciales y una gastronomía que va del bodegón al restaurante top: las recomendaciones de la Inteligencia Artificial.

Mar del Plata: el balneario ideal por precio y calidad

balneario 12 mar del plata
Balneario de Mar del Plata.

Balneario de Mar del Plata.

Para pasar el día completo, almorzar y no romper el presupuesto, Punta Mogotes aparece como la mejor opción. En particular, el Balneario 12 se destaca por su equilibrio entre precio y servicios, según indican tanto ChatGPT, como la Inteligencia Artificial de Google (Gemini).

  • Precios accesibles en carpas, en comparación con otros puntos de la costa.
  • Servicios completos: carpas amplias, baños y duchas en buen estado, piscinas climatizadas, canchas de fútbol, básquet, tenis, vóley, parador gastronómico y atención constante.
  • Propuesta gastronómica competitiva, con platos clásicos de playa a valores más bajos que en zonas céntricas (como las rabas, que cuestan menos que en otros paradores).
  • Ambiente familiar y tranquilo, ideal para quienes buscan playa sin excesos ni ruidos.

Además, Punta Mogotes ofrece playas amplias y menos saturadas, ideales para familias o quienes buscan tranquilidad.

Shopping y paseos: ¿dónde renovar el placard?

Mar del Plata turistas verano vacaciones feriado.jpg

Si el día está nublado o simplemente querés llevarte algo nuevo, Mar del Plata tiene dos polos bien diferenciados:

  • Güemes (El paseo "chic"): Ideal para caminar por la tarde. Aquí encontrás las marcas de primera línea y locales de diseño independiente. Es un paseo estético y agradable, aunque los precios son de "vidriera".
  • Avenida Juan B. Justo (La avenida del pulóver y los outlets): Si buscás precio real, este es el lugar. Aunque es famosa por los tejidos, hoy alberga outlets premium de marcas deportivas y urbanas con descuentos de hasta el 40% respecto a los centros comerciales tradicionales.
  • Paseo Aldrey: Para quienes prefieren la comodidad del aire acondicionado y el cine, este shopping en la vieja terminal combina historia con la oferta comercial más moderna de la ciudad.

Ferias artesanales

  • Plaza Colón y Plaza Mitre
  • Productos regionales, artesanías y recuerdos
  • Precios accesibles y ambiente familiar

Dónde ir a cenar en Mar del Plata

guemes mar del plata

La gastronomía es uno de los grandes fuertes de la ciudad:

Puerto de Mar del Plata

  • Pescados y mariscos frescos
  • Clásicos como rabas, paellas y pescados a la parrilla
  • Buena relación precio–cantidad

Zona Güemes (Olavarría)

  • Restaurantes modernos y propuestas gourmet
  • Ideal para salir en pareja o con amigos

Bodegones y parrillas

Cantidad, calidad y precios más bajos

Opciones tradicionales que nunca fallan

Mar del Plata se prepara para el verano

Mar del Plata ofrece playa, compras y gastronomía sin necesidad de gastar de más. Elegir bien el balneario, recorrer los polos comerciales y apostar por restaurantes clásicos permite disfrutar del verano con equilibrio entre descanso y entretenimiento.

En una temporada donde el bolsillo pesa, la ciudad sigue demostrando que se puede vacacionar bien, cerca y con identidad propia.

