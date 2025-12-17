Qué hacer en Mar del Plata según la Inteligencia Artificial: a qué balneario ir, dónde comprar y dónde comer
Se viene la temporada de verano en la ciudad de Mar del Plata y todos apuntan bien sus gastos. Qué dice la Inteligencia Artificial.
La ciudad de Mar del Plata vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del verano argentino. Con propuestas para todos los gustos y presupuestos, la clave está en saber dónde ir para aprovechar la ciudad sin gastar de más.
Balnearios accesibles, polos comerciales y una gastronomía que va del bodegón al restaurante top: las recomendaciones de la Inteligencia Artificial.
Mar del Plata: el balneario ideal por precio y calidad
Para pasar el día completo, almorzar y no romper el presupuesto, Punta Mogotes aparece como la mejor opción. En particular, el Balneario 12 se destaca por su equilibrio entre precio y servicios, según indican tanto ChatGPT, como la Inteligencia Artificial de Google (Gemini).
- Precios accesibles en carpas, en comparación con otros puntos de la costa.
- Servicios completos: carpas amplias, baños y duchas en buen estado, piscinas climatizadas, canchas de fútbol, básquet, tenis, vóley, parador gastronómico y atención constante.
- Propuesta gastronómica competitiva, con platos clásicos de playa a valores más bajos que en zonas céntricas (como las rabas, que cuestan menos que en otros paradores).
- Ambiente familiar y tranquilo, ideal para quienes buscan playa sin excesos ni ruidos.
Además, Punta Mogotes ofrece playas amplias y menos saturadas, ideales para familias o quienes buscan tranquilidad.
Shopping y paseos: ¿dónde renovar el placard?
Si el día está nublado o simplemente querés llevarte algo nuevo, Mar del Plata tiene dos polos bien diferenciados:
- Güemes (El paseo "chic"): Ideal para caminar por la tarde. Aquí encontrás las marcas de primera línea y locales de diseño independiente. Es un paseo estético y agradable, aunque los precios son de "vidriera".
- Avenida Juan B. Justo (La avenida del pulóver y los outlets): Si buscás precio real, este es el lugar. Aunque es famosa por los tejidos, hoy alberga outlets premium de marcas deportivas y urbanas con descuentos de hasta el 40% respecto a los centros comerciales tradicionales.
- Paseo Aldrey: Para quienes prefieren la comodidad del aire acondicionado y el cine, este shopping en la vieja terminal combina historia con la oferta comercial más moderna de la ciudad.
Ferias artesanales
- Plaza Colón y Plaza Mitre
- Productos regionales, artesanías y recuerdos
- Precios accesibles y ambiente familiar
Dónde ir a cenar en Mar del Plata
La gastronomía es uno de los grandes fuertes de la ciudad:
Puerto de Mar del Plata
- Pescados y mariscos frescos
- Clásicos como rabas, paellas y pescados a la parrilla
- Buena relación precio–cantidad
Zona Güemes (Olavarría)
- Restaurantes modernos y propuestas gourmet
- Ideal para salir en pareja o con amigos
Bodegones y parrillas
Cantidad, calidad y precios más bajos
Opciones tradicionales que nunca fallan
Mar del Plata se prepara para el verano
Mar del Plata ofrece playa, compras y gastronomía sin necesidad de gastar de más. Elegir bien el balneario, recorrer los polos comerciales y apostar por restaurantes clásicos permite disfrutar del verano con equilibrio entre descanso y entretenimiento.
En una temporada donde el bolsillo pesa, la ciudad sigue demostrando que se puede vacacionar bien, cerca y con identidad propia.
