Qué hacer en Mar del Plata según la Inteligencia Artificial: a qué balneario ir, dónde comprar y dónde comer

Güemes (El paseo "chic"): Ideal para caminar por la tarde. Aquí encontrás las marcas de primera línea y locales de diseño independiente. Es un paseo estético y agradable, aunque los precios son de "vidriera".

Avenida Juan B. Justo (La avenida del pulóver y los outlets): Si buscás precio real, este es el lugar. Aunque es famosa por los tejidos, hoy alberga outlets premium de marcas deportivas y urbanas con descuentos de hasta el 40% respecto a los centros comerciales tradicionales.

Paseo Aldrey: Para quienes prefieren la comodidad del aire acondicionado y el cine, este shopping en la vieja terminal combina historia con la oferta comercial más moderna de la ciudad.

Ferias artesanales

Plaza Colón y Plaza Mitre

Productos regionales, artesanías y recuerdos

Precios accesibles y ambiente familiar

Dónde ir a cenar en Mar del Plata

guemes mar del plata

La gastronomía es uno de los grandes fuertes de la ciudad:

Puerto de Mar del Plata

Pescados y mariscos frescos

Clásicos como rabas, paellas y pescados a la parrilla

Buena relación precio–cantidad

Zona Güemes (Olavarría)

Restaurantes modernos y propuestas gourmet

Ideal para salir en pareja o con amigos

Bodegones y parrillas

Cantidad, calidad y precios más bajos

Opciones tradicionales que nunca fallan

Mar del Plata se prepara para el verano

Mar del Plata ofrece playa, compras y gastronomía sin necesidad de gastar de más. Elegir bien el balneario, recorrer los polos comerciales y apostar por restaurantes clásicos permite disfrutar del verano con equilibrio entre descanso y entretenimiento.

En una temporada donde el bolsillo pesa, la ciudad sigue demostrando que se puede vacacionar bien, cerca y con identidad propia.