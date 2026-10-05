La Inteligencia Artificial destacó una aplicación ideal para mochileros: todo los detalles

La aplicación utiliza información de OpenStreetMap, un proyecto cartográfico desarrollado de manera colaborativa. Otro de los aspectos destacados es su enfoque en la privacidad y su bajo consumo de batería. Estas características hacen que Organic Maps pueda resultar particularmente útil para mochileros y viajeros que recorren zonas alejadas o con conectividad limitada.

2. OsmAnd

Otra alternativa para orientarse es OsmAnd, una aplicación de mapas basada también en los datos de OpenStreetMap y con posibilidades de utilización offline.

Entre sus funciones se encuentra la navegación personalizada según el tipo de vehículo y las preferencias de recorrido, además de herramientas para planificar rutas teniendo en cuenta aspectos como la inclinación del terreno.

También permite registrar recorridos y utilizar pistas GPX sin conexión. Se trata de un proyecto de código abierto que ofrece al usuario control sobre los permisos concedidos a la aplicación.

3. PackPoint Free

Para quienes tienen dificultades para decidir qué llevar, PackPoint Free funciona como un organizador de listas de equipaje. La herramienta genera sugerencias teniendo en cuenta variables como el destino, el clima y las características del viaje.

De esta manera, busca reducir las posibilidades de olvidar elementos importantes antes de salir. Puede utilizarse tanto para escapadas cortas como para viajes más extensos y apunta principalmente a simplificar la etapa previa de organización.

4. Flush

Encontrar un baño público puede convertirse en un problema inesperado durante un recorrido por una ciudad desconocida. Flush está diseñada específicamente para resolver esa situación. La aplicación cuenta con una base de datos de decenas de miles de baños públicos y permite localizar aquellos que se encuentran más cerca de la ubicación del usuario.

Parte de la información queda almacenada en el teléfono, por lo que puede utilizarse sin conexión. También incorpora datos adicionales, como si el baño tiene costo o requiere una llave, y permite obtener indicaciones mediante Google Maps.

5. Polarsteps

La última opción combina planificación con registro del viaje. Polarsteps permite trazar automáticamente la ruta realizada, almacenar fotografías y ubicaciones y construir un mapa digital personalizado de la experiencia.

Además, ofrece recomendaciones de destinos y consejos para organizar recorridos. El registro automático está diseñado para funcionar con un consumo reducido de batería y también puede operar sin conexión a Internet. Una vez finalizado el viaje, la información recopilada puede utilizarse para reconstruir el recorrido e incluso convertirlo en un álbum físico.