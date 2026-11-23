Para aplicar este truco, se recomienda utilizar un panel reflectante diseñado para radiadores, que generalmente combina una lámina de aluminio con una capa aislante.

La instalación debe realizarse detrás del radiador, con la superficie reflectante orientada hacia el equipo y separada de este por una cámara de aire. Es importante evitar el contacto directo con las partes calientes y no bloquear la circulación del aire.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Menor pérdida de calor: ayuda a reducir la transferencia de energía hacia las paredes exteriores.

Mayor aprovechamiento de la calefacción: permite que parte del calor irradiado se refleje hacia el ambiente.

Posible ahorro energético: puede disminuir el consumo necesario para mantener una temperatura confortable, especialmente en viviendas con paredes poco aisladas.

Instalación sencilla: los paneles específicos para radiadores suelen ser económicos y fáciles de colocar.

No obstante, pegar papel aluminio directamente sobre cualquier pared no garantiza un ahorro de calefacción. Para que el efecto reflectante funcione, es necesario que exista un espacio de aire adecuado.

Además, una instalación incorrecta podría favorecer la acumulación de humedad detrás del material. Por eso, conviene revisar previamente el estado de la pared y seguir las instrucciones del fabricante.

En definitiva, este truco casero con papel aluminio puede ser un complemento útil para mejorar el aprovechamiento del calor, aunque no reemplaza el aislamiento térmico de la vivienda ni el mantenimiento adecuado de los sistemas de calefacción.