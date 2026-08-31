La Inteligencia Artificial determinó cuál es la ciudad más avanzada del mundo
Una ciudad-Estado asiática logró posicionarse por encima de grandes capitales mundiales.
La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta cada vez más utilizada para analizar enormes cantidades de información y comparar diferentes destinos. En esta oportunidad, fue consultada para determinar cuál es la ciudad más avanzada del mundo teniendo en cuenta distintos aspectos de la vida cotidiana.
Para elaborar su respuesta, la IA consideró factores como la digitalización de los servicios públicos, el desarrollo tecnológico, la movilidad, la sustentabilidad, la educación y el sistema sanitario. También tuvo en cuenta la capacidad de las ciudades para utilizar nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Aunque entre las primeras opciones podrían aparecer grandes metrópolis como Nueva York, Tokio o algunas capitales europeas, la respuesta colocó en el primer lugar a un destino asiático que durante las últimas décadas se transformó en una referencia internacional en planificación e innovación.
La respuesta de la IA ante la pregunta sobre cuál es la ciudad mas avanzada del mundo
Según el análisis realizado por la inteligencia artificial, Singapur es la ciudad más avanzada del mundo. La ciudad-Estado asiática consiguió destacarse por combinar desarrollo tecnológico, infraestructura moderna, planificación urbana y elevados niveles de calidad de vida.
Uno de los principales motivos detrás de esta elección es la digitalización de los servicios públicos. Una gran cantidad de trámites puede realizarse de manera online, mientras que diferentes sistemas automatizados permiten simplificar gestiones y administrar distintos aspectos del funcionamiento cotidiano de la ciudad.
Singapur también es considerada una referencia dentro del concepto de smart city o ciudad inteligente. Para gestionar sus recursos utiliza sensores, inteligencia artificial y herramientas de big data que permiten obtener información en tiempo real y aplicarla en áreas como el tránsito, la energía y la seguridad.
La movilidad inteligente representa otro de sus puntos fuertes. La tecnología permite analizar los desplazamientos de la población y gestionar de manera más eficiente la infraestructura urbana, con el objetivo de reducir problemas vinculados con la congestión y optimizar los recursos disponibles.
A esto se suma una fuerte apuesta por la sustentabilidad y la reducción de emisiones, incorporando tecnología a la planificación urbana. De esta manera, la innovación no solamente está vinculada con dispositivos o servicios digitales, sino también con la manera en que se organiza y administra la ciudad.
Otro de los aspectos destacados por la IA es el nivel de sus sistemas educativo y sanitario, considerados entre los más desarrollados a escala internacional. Singapur cuenta además con una economía fuertemente vinculada con la innovación y una importante presencia de empresas tecnológicas, fintechs y centros dedicados al desarrollo de inteligencia artificial.
Sin embargo, no fue la única ciudad mencionada. Entre los destinos que también aparecen como referentes mundiales se encuentran Tokio, Seúl, Zúrich, Copenhague y Dubái, cada uno con fortalezas particulares relacionadas con la tecnología, la sustentabilidad, la infraestructura o la calidad de vida.
De esta manera, la elección de Singapur responde principalmente a su capacidad para integrar diferentes avances dentro de un mismo modelo urbano, utilizando la tecnología y la planificación para transformar distintos aspectos de la vida diaria de sus habitantes.
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