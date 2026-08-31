 La Inteligencia Artificial determinó cuál es la ciudad más avanzada del mundo

Singapur también es considerada una referencia dentro del concepto de smart city o ciudad inteligente. Para gestionar sus recursos utiliza sensores, inteligencia artificial y herramientas de big data que permiten obtener información en tiempo real y aplicarla en áreas como el tránsito, la energía y la seguridad.

La movilidad inteligente representa otro de sus puntos fuertes. La tecnología permite analizar los desplazamientos de la población y gestionar de manera más eficiente la infraestructura urbana, con el objetivo de reducir problemas vinculados con la congestión y optimizar los recursos disponibles.

A esto se suma una fuerte apuesta por la sustentabilidad y la reducción de emisiones, incorporando tecnología a la planificación urbana. De esta manera, la innovación no solamente está vinculada con dispositivos o servicios digitales, sino también con la manera en que se organiza y administra la ciudad.

Otro de los aspectos destacados por la IA es el nivel de sus sistemas educativo y sanitario, considerados entre los más desarrollados a escala internacional. Singapur cuenta además con una economía fuertemente vinculada con la innovación y una importante presencia de empresas tecnológicas, fintechs y centros dedicados al desarrollo de inteligencia artificial.

Sin embargo, no fue la única ciudad mencionada. Entre los destinos que también aparecen como referentes mundiales se encuentran Tokio, Seúl, Zúrich, Copenhague y Dubái, cada uno con fortalezas particulares relacionadas con la tecnología, la sustentabilidad, la infraestructura o la calidad de vida.

De esta manera, la elección de Singapur responde principalmente a su capacidad para integrar diferentes avances dentro de un mismo modelo urbano, utilizando la tecnología y la planificación para transformar distintos aspectos de la vida diaria de sus habitantes.