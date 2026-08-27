El ataque contra Hugging Face

El objetivo original de los agentes era resolver desafíos de ExploitGym. El problema fue que algunas de las pruebas eran extremadamente difíciles y, en determinados casos, ni siquiera existía una solución conocida. En lugar de limitarse a resolver los desafíos de la forma prevista, los agentes comenzaron a buscar métodos alternativos para conseguir las respuestas y obtener mejores resultados en la evaluación.

Para hacerlo, encontraron vulnerabilidades en la infraestructura de OpenAI que les permitieron acceder a Internet, pese a que el entorno de prueba no les proporcionaba ese acceso directamente.

Una vez fuera de ese aislamiento, los agentes identificaron a Hugging Face como un posible lugar donde encontrar información útil para superar las pruebas. OpenAI informó que utilizaron una combinación de credenciales robadas, vulnerabilidades y fallas de seguridad previamente desconocidas para conseguir una vía de ejecución remota de código en servidores de Hugging Face.