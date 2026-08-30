Alerta total de diluvio: a qué hora llegan las lluvias, tormentas y granizo, y cuáles son las zonas afectadas

Nivel Naranja (Misiones y este de Formosa): En Misiones —donde el aviso rige desde el domingo— y sobre el sector oriental formoseño, la situación reviste mayor complejidad.

Los informes técnicos detallan que "el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h, granizo y actividad eléctrica frecuente".

En esta franja se estiman valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 mm, los cuales podrían ser superados de forma puntual durante el período crítico.