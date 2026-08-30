Alerta total de diluvio: a qué hora llegan las lluvias, tormentas y granizo, y cuáles son las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó avisos por inestabilidad para varias provincias. Se espera un lunes con lluvias y tormentas de variada intensidad.
Las condiciones meteorológicas se presentan desestabilizadas en amplias regiones del territorio nacional, con advertencias por la llegada casi inminente de un diluvio este lunes en diferentes zonas, con probabilidades de lluvias severas y tormentas fuertes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Al respecto, el organismo nacional lanzó una serie de alertas por tormentas de variada intensidad que afectarán a distintos distritos del país, contemplando fenómenos severos como actividad eléctrica frecuente, abundante caída de agua en cortos períodos y la potencial ocasional caída de granizo.
El mapa de las lluvias y tormentas: zonas y niveles de riesgo
El organismo oficial discriminó los alertas de acuerdo con la intensidad esperada de los fenómenos en las próximas horas:
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Nivel Naranja (Misiones y este de Formosa): En Misiones —donde el aviso rige desde el domingo— y sobre el sector oriental formoseño, la situación reviste mayor complejidad.
Los informes técnicos detallan que "el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h, granizo y actividad eléctrica frecuente".
En esta franja se estiman valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 mm, los cuales podrían ser superados de forma puntual durante el período crítico.
Nivel Amarillo (San Luis, Córdoba, La Rioja, Corrientes y oeste de Formosa): Para el resto de las jurisdicciones alcanzadas, el aviso se activará formalmente durante este lunes.
Los reportes indican que "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", acompañadas por ráfagas intensas, granizo localizado y abundante caída de agua, calculando acumulados de entre 20 y 50 mm que también podrían registrar marcas superiores en puntos específicos.
Ante este panorama de marcada inestabilidad, las autoridades recomiendan a la población extremar los cuidados, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por zonas anegadas mientras persistan los fenómenos meteorológicos adversos.
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