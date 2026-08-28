Google suma nuevas funciones de inteligencia artificial para planificar y reservar viajes
El buscador de Google incorporó el seguimiento de precios, reservas directas y cálculo de millas mediante inteligencia artificial.
La compañía tecnológica Google presentó una serie de innovadoras actualizaciones dentro de su Modo IA para facilitar la planificación y reserva de viajes alrededor del mundo. Estas herramientas permiten a los usuarios seguir precios de vuelos en tiempo real, calcular costos en puntos o millas y concretar reservas hoteleras de manera sencilla y centralizada.
Las tres novedades de Google para organizar tus viajes
La flamante actualización integra de manera directa las utilidades más buscadas del ecosistema de viajes en una única interfaz conversacional, optimizando la toma de decisiones para los usuarios:
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- Seguimiento de precios de vuelos:
- La popular herramienta de Google Vuelos ahora funciona dentro de la conversación.
- Al indicar origen, destino y fechas, la inteligencia artificial analiza las tarifas de más de 300 aerolíneas y plataformas asociadas.
- Con solo solicitar el monitoreo, el sistema enviará alertas por correo electrónico ante cualquier variación de valor, servicio que ya está disponible en más de 180 países y territorios.
- Consulta de tarifas en puntos o millas:
- Esta funcionalidad permite saber con exactitud cuántos puntos o millas acumuladas se necesitan para canjear pasajes aéreos o estadías en alojamientos.
- La opción cuenta con disponibilidad a nivel mundial y conecta directamente con el sitio del socio para concretar la operación.
- Reserva directa de hoteles:
- El sistema ofrece una lista visual de hospedajes con opiniones y comparaciones personalizadas, permitiendo iniciar y completar el trámite de reserva sin salir de la plataforma a través de Google Pay, actuando la cadena hotelera como comerciante oficial.
Alianzas estratégicas y disponibilidad de las funciones
Para maximizar el alcance de estas utilidades, la compañía sumó el soporte de destacados operadores del sector turístico internacional.
El canje de millas y puntos ya funciona con aerolíneas como American Airlines y Alaska Airlines/Hawaiian Airlines, además de las cadenas Hilton, Wyndham y Choice Hotels. En las próximas semanas, la cobertura se ampliará para incorporar a LATAM Airlines, Flying Blue, Hyatt, Accor y Lufthansa Group. Por su parte, la reserva interactiva de hoteles comenzó su despliegue en inglés para Estados Unidos junto a plataformas como Booking.com, Expedia, Hotels.com y Marriott, previendo la integración inmediata de firmas como Priceline y Trip.com.
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