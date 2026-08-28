Google suma nuevas funciones de inteligencia artificial para planificar y reservar viajes

El canje de millas y puntos ya funciona con aerolíneas como American Airlines y Alaska Airlines/Hawaiian Airlines, además de las cadenas Hilton, Wyndham y Choice Hotels. En las próximas semanas, la cobertura se ampliará para incorporar a LATAM Airlines, Flying Blue, Hyatt, Accor y Lufthansa Group. Por su parte, la reserva interactiva de hoteles comenzó su despliegue en inglés para Estados Unidos junto a plataformas como Booking.com, Expedia, Hotels.com y Marriott, previendo la integración inmediata de firmas como Priceline y Trip.com.