La inteligencia artificial eligió los 100 mejores nombres para bebés

Elegir el nombre de un hijo es un momento clave en la vida de cualquier padre o madre, ya que marca el inicio de su identidad y personalidad. Por eso, merece dedicación y reflexión. Para quienes se sienten perdidos frente a esta decisión, la inteligencia artificial elaboró una lista con los 100 mejores nombres de bebé, ofreciendo ideas originales y modernas.

Consultando a la IA de Chat GPT sobre las preferencias en Argentina, se observó que los nombres combinan tradición y tendencia. Entre las niñas, los más elegidos en los últimos años son Olivia, Emilia e Isabella, seguidos por Catalina y Emma, populares tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el resto del país. Nombres clásicos como Martina y Sofía siguen vigentes, mientras que Delfina, Valentina y Renata ganan cada vez más terreno entre los padres argentinos, mostrando un equilibrio entre dulzura, fuerza y modernidad en la elección de nombres.

Esta guía digital con ayuda de la inteligencia artificial facilita a los padres la tarea de encontrar un nombre que sea significativo, actual y con proyección para su hijo.

Los nombres de bebé elegidos por la IA

Consultamos a la inteligencia artificial de Chat GPT sobre los mejores 100 nombres de bebé. La IA respondió que incluye clásicos, modernos y tendencias actuales, seleccionados por sonoridad, popularidad y estilo atemporal, sin un ranking específico.

A continuación, compartimos el listado completo para que los padres encuentren inspiración y elijan un nombre significativo y acorde a sus gustos, combinando tradición y modernidad en la elección del nombre del bebé.

Nombres de niña

  1. Valentina
  2. Isabella
  3. Emma
  4. Sofía
  5. Alma
  6. Mía
  7. Clara
  8. Olivia
  9. Martina
  10. Elena
  11. Amelie
  12. Renata
  13. Julia
  14. Aurora
  15. Camila
  16. Zoe
  17. Lucía
  18. Antonia
  19. Abril
  20. Lola
  21. Celeste
  22. Paula
  23. Agustina
  24. Ana
  25. Catalina
  26. Vera
  27. Milagros
  28. Victoria
  29. Aitana
  30. Mora
  31. Alma
  32. Delfina
  33. Sara
  34. Jazmín
  35. Manuela
  36. Bianca
  37. Malena
  38. Lía
  39. Julieta
  40. Constanza
  41. Lola
  42. Lara
  43. Nayla
  44. Francesca
  45. Ginebra
  46. Irina
  47. Alina
  48. Gaia
  49. Ambar
  50. Eliana
Nombres de niño

  1. Mateo
  2. Benjamín
  3. Thiago
  4. Santiago
  5. Luca
  6. Joaquín
  7. Gael
  8. Lautaro
  9. Felipe
  10. Valentino
  11. Tomás
  12. Franco
  13. León
  14. Máximo
  15. Simón
  16. Bruno
  17. Bautista
  18. Nicolás
  19. Elías
  20. Francisco
  21. Liam
  22. Samuel
  23. Damián
  24. Adrián
  25. Ignacio
  26. Noah
  27. Aarón
  28. Iker
  29. Ezequiel
  30. Alonso
  31. Ángel
  32. Bastian
  33. Dylan
  34. Camilo
  35. Hugo
  36. Marco
  37. Rocco
  38. Alan
  39. Oliver
  40. Emiliano
  41. Salvador
  42. Ciro
  43. Ezra
  44. Gabriel
  45. Cristóbal
  46. Thiago León
  47. Amaro
  48. Enzo
  49. Ramiro
  50. Valentino

