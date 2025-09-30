 La inteligencia artificial eligió los 100 mejores nombres para bebés

Consultando a la IA de Chat GPT sobre las preferencias en Argentina, se observó que los nombres combinan tradición y tendencia. Entre las niñas, los más elegidos en los últimos años son Olivia, Emilia e Isabella, seguidos por Catalina y Emma, populares tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el resto del país. Nombres clásicos como Martina y Sofía siguen vigentes, mientras que Delfina, Valentina y Renata ganan cada vez más terreno entre los padres argentinos, mostrando un equilibrio entre dulzura, fuerza y modernidad en la elección de nombres.