La inteligencia artificial reveló la mejor forma de estudiar sin desconcentrarte

Entre las estrategias más recomendadas aparece la práctica espaciada, que distribuye las sesiones de estudio en intervalos cortos en lugar de concentrarlas antes de los exámenes. Este método, basado en principios de neurociencia, ayuda al cerebro a consolidar mejor la información y mejora la retención a largo plazo, demostrando que estudiar de forma estratégica es más eficaz que simplemente aumentar las horas frente a los libros.