Turismo en Uruguay: el pueblo menos visitado, según la Inteligencia Artificial
Con menos de 150 habitantes, este pueblo es valorado por su tranquilidad, perfecto para una escapada de fin de semana. Los detalles en la nota.
Uruguay sorprende con una amplia propuesta de destinos para vacacionar, compuestos por playas, paisajes naturales y una gastronomía que conquista cualquier paladar. Por este motivo, el país charrúa es uno de los más elegidos por los visitantes.
Sin embargo, hay sitios que reciben pocos turistas durante todo el año según la Inteligencia Artificial, como, por ejemplo, Pueblo Edén. Ubicado en el departamento de Maldonado, esta pequeña localidad tiene menos de 150 habitantes y ofrece una tranquilidad imposible de encontrar en otro rincón de Sudamérica.
Qué se puede hacer en Pueblo Edén
Pueblo Edén destaca por su entorno sereno, perfecto para relajarse y disfrutar de la paz que reina, alejado completamente del bullicio de la ciudad. Una de las actividades más valoradas por quienes llegan a esta localidad es recorrer y contemplar las construcciones antiguas.
Sin embargo, se aconseja recorrer la capilla dedicada a San Isidro Labrador, que refleja la historia religiosa del lugar. También vale la pena acercarse al Arroyo El Pintado y visitar la Escuela Rural N.º 30, un emblema del pueblo.
Dónde queda Pueblo Edén
Este destino se encuentra en el departamento de Maldonado, muy cerca de destinos turísticos como Montevideo, Punta del Este y Piriápolis. Este rincón se presenta como el lugar ideal para quienes buscan alejarse del ruido urbano y disfrutar de la calma que ofrece la naturaleza, acompañado por familia o amigos.
Cómo llegar a Pueblo Edén
Para quienes parten desde Montevideo, la forma más rápida es tomando primero la Ruta Interbalnearia. Luego, se debe continuar por las rutas 9 y 12 hasta arribar al pueblo. El recorrido completo tiene 120 kilómetros y una duración que ronda las dos horas en total.
