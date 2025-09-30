Turismo en Uruguay: el pueblo menos visitado, según la Inteligencia Artificial

Dónde queda Pueblo Edén

Este destino se encuentra en el departamento de Maldonado, muy cerca de destinos turísticos como Montevideo, Punta del Este y Piriápolis. Este rincón se presenta como el lugar ideal para quienes buscan alejarse del ruido urbano y disfrutar de la calma que ofrece la naturaleza, acompañado por familia o amigos.

Cómo llegar a Pueblo Edén

Para quienes parten desde Montevideo, la forma más rápida es tomando primero la Ruta Interbalnearia. Luego, se debe continuar por las rutas 9 y 12 hasta arribar al pueblo. El recorrido completo tiene 120 kilómetros y una duración que ronda las dos horas en total.