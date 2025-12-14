La inteligencia artificial reveló cuándo será el próximo apagón eléctrico.

¿Es posible un apagón eléctrico global?

Los expertos lo consideran altamente improbable. Si bien es cierto que los sistemas eléctricos están interconectados y que existen vulnerabilidades, como se ha visto con ciberataques a plantas nucleares o redes eléctricas en el pasado, la idea de un apagón mundial simultáneo carece de base técnica sólida.

Las redes eléctricas operan por regiones y cuentan con mecanismos de aislamiento que impiden que un fallo se propague sin control. Ni siquiera eventos solares extremos, como las tormentas geomagnéticas, afectarían de forma idéntica a todo el planeta. Lo más probable en un escenario de crisis energética sería un colapso por zonas, pero no una oscuridad total y sincronizada.