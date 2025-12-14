La inteligencia artificial reveló cuándo será el próximo apagón eléctrico
La herramienta tecnológica dio a conocer detalles precisos sobre el momento del siguiente déficit de electricidad poner en alerta al planeta.
La inteligencia artificial es un elemento muy utilizado para hacer diferentes preguntas difíciles de contestar o crear imágenes y en esta oportunidad, se le pidió a la herramienta que determinara la fecha del próximo apagón a nivel mundial.
Cuando estos sistemas comienzan a hacer predicciones sobre eventos catastróficos, la reacción del público no siempre es de entusiasmo. Una consulta viral le preguntó a una IA cuándo ocurriría el próximo apagón eléctrico global.
Lo que dijo la IA sobre el próximo apagón
La pregunta surgió de un usuario que utilizó una herramienta de IA para indagar sobre la posibilidad de un apagón total. En su respuesta, la inteligencia artificial afirmó que el 27 de abril de 2027 podría ser la fecha de un “apagón global que afectaría simultáneamente a varios continentes”.
No se especificaron causas concretas: solo una vaga mención a factores como el colapso de infraestructuras, ciberataques coordinados, tormentas solares o fallos en las redes eléctricas interconectadas. El modelo también advirtió que se trataba de un ejercicio especulativo.
Pese a eso, la información comenzó a circular por redes sociales y plataformas de video, donde algunos usuarios la interpretaron como una advertencia real.
¿Es posible un apagón eléctrico global?
Los expertos lo consideran altamente improbable. Si bien es cierto que los sistemas eléctricos están interconectados y que existen vulnerabilidades, como se ha visto con ciberataques a plantas nucleares o redes eléctricas en el pasado, la idea de un apagón mundial simultáneo carece de base técnica sólida.
Las redes eléctricas operan por regiones y cuentan con mecanismos de aislamiento que impiden que un fallo se propague sin control. Ni siquiera eventos solares extremos, como las tormentas geomagnéticas, afectarían de forma idéntica a todo el planeta. Lo más probable en un escenario de crisis energética sería un colapso por zonas, pero no una oscuridad total y sincronizada.
