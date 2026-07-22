Patti Smith pidió disculpas tras la polémica con Argentina
La icónica cantante publicó un mensaje luego de la ola de críticas que recibió por sus comentarios tras la final del Mundial 2026.
La controversia que envolvió a Patti Smith luego de la final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. Después de quedar en el centro de una catarata de cuestionamientos por un mensaje que muchos interpretaron como despectivo hacia la Argentina, la artista decidió romper el silencio y ofrecer una explicación pública.
A través de sus redes sociales, la histórica cantante buscó morigerar el conflicto con un texto en el que dejó en claro que nunca pretendió menospreciar al país ni a sus habitantes. "Siempre respeté el coraje de su gente", escribió, en una frase que rápidamente comenzó a multiplicarse entre sus seguidores.
La publicación llegó después de varios días de intenso revuelo digital, alimentado por miles de comentarios de usuarios argentinos que cuestionaron sus palabras tras la consagración de España en la Copa del Mundo.
En su descargo, Smith remarcó que siente una profunda admiración por la cultura argentina y recordó que, a lo largo de su carrera, mantuvo una relación de afecto con el público local. En esa misma línea, también tuvo palabras de reconocimiento para Lionel Messi, a quien elogió por su trayectoria y por el legado que construyó en el fútbol mundial.
Lejos de adoptar un tono confrontativo, la compositora optó por un mensaje conciliador. "Nunca fue mi intención ofender a nadie", sostuvo, antes de reiterar su respeto por la Argentina y por quienes se sintieron agraviados con su publicación anterior.
El gesto fue interpretado como un intento de clausurar una polémica que había escalado con inusitada rapidez en las redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con dureza a sus dichos tras el desenlace del Mundial.
Aunque las repercusiones continúan, el mensaje de Patti Smith buscó apaciguar el clima y dejar sentada su postura: reivindicó su respeto por la Argentina, elogió a Messi y procuró poner punto final a una controversia que trascendió lo deportivo para instalarse en el plano cultural.
Temas
Te puede interesar
Se viralizó una "lista negra" de famosos que celebraron el triunfo de España sobre Argentina
Las Más Leídas
Dejá tu comentario