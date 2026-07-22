Patti Smith pidió disculpas tras la polémica con Argentina

El gesto fue interpretado como un intento de clausurar una polémica que había escalado con inusitada rapidez en las redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con dureza a sus dichos tras el desenlace del Mundial.

Aunque las repercusiones continúan, el mensaje de Patti Smith buscó apaciguar el clima y dejar sentada su postura: reivindicó su respeto por la Argentina, elogió a Messi y procuró poner punto final a una controversia que trascendió lo deportivo para instalarse en el plano cultural.