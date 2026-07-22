Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO Lanús vs. Cienciano por Copa Sudamericana
Se juega este miércoles Lanús vs. Cienciano, en un partido por los playoffs de la Copa Sudamericana. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Este miércoles, desde las 21:30, Lanús recibe a Cienciano de Perú por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El partido se disputará en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez y marcará el inicio de una serie determinante para el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino.
Tras finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, el Granate busca recuperarse y empezar con el pie derecho la defensa del título logrado en 2025, respaldado por la experiencia de su reciente ciclo ganador, que también incluyó la Recopa Sudamericana.
Por su parte, el conjunto peruano llega a esta instancia luego de terminar segundo en el Grupo B de la Sudamericana —detrás de Atlético Mineiro—, aunque atraviesa un arranque irregular en el torneo local tras caer 3-1 ante Melgar. Lanús apostará por sus titulares habituales con la intención de lograr un resultado favorable en casa antes de definir la serie en Perú.
Lanús vs. Cienciano, por la Copa Sudamericana: formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.
Cómo ver Lanús vs. Cienciano por TV
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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