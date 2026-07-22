Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO Lanús vs. Cienciano por Copa Sudamericana

Por su parte, el conjunto peruano llega a esta instancia luego de terminar segundo en el Grupo B de la Sudamericana —detrás de Atlético Mineiro—, aunque atraviesa un arranque irregular en el torneo local tras caer 3-1 ante Melgar. Lanús apostará por sus titulares habituales con la intención de lograr un resultado favorable en casa antes de definir la serie en Perú.