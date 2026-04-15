Señales de crecimiento en Argentina, según la Inteligencia Artificial

En términos de actividad económica, la inteligencia artificial detecta señales de recuperación. El crecimiento podría rondar el 3% durante el 2026, impulsado principalmente por la inversión y las exportaciones, con sectores como la energía y la minería como motores clave. Si la inflación logra mantenerse bajo control y mejora la previsibilidad, el consumo interno también podría mostrar una recuperación progresiva.

De todas formas, el escenario no está exento de riesgos. Factores externos, cambios en los precios internacionales y decisiones políticas internas pueden alterar estas proyecciones y generar volatilidad en distintos momentos del año. En definitiva, la inteligencia artificial plantea un 2026 con oportunidades, pero también con desafíos.

La estabilidad no está garantizada, pero sí es posible, siempre que se sostenga un rumbo económico coherente que permita consolidar la confianza y reducir la incertidumbre.