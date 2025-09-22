La joya escondida de Jujuy: con arquitectura colonial, gastronomía y paisajes únicos
A solo unos minutos de la capital provincial, es una esta alternativa perfecta para la tranquilidad y un contacto directo con la naturaleza y la cultura norteña.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares de nuestro país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
San Antonio es uno de esos pueblos del norte de Argentina que parece haber quedado atrapado en el tiempo. Sus calles y edificios de estilo colonial, paisajes naturales impresionantes y una cultura vibrante ofrecen una experiencia única para quienes buscan un destino diferente.
Qué hacer en San Antonio
Uno de los principales atractivos de San Antonio es su arquitectura colonial. Las calles están llenas de edificios antiguos, que ofrecen una mirada al pasado y una experiencia única para los amantes de la fotografía. La Plaza General San Martín, conocida también como Perico de San Antonio, es un lugar central para recorrer, descansar y disfrutar del ambiente del pueblo.
Además, la Iglesia Inmaculada Concepción, con su imponente fachada, es otro punto significativo, especialmente durante las fiestas patronales del 8 de diciembre.
El trekking hasta la cascada de los Paños es una actividad que no puede faltar. A lo largo del camino, se pueden observar diferentes especies de flora y fauna autóctona, y el final del recorrido ofrece una vista espectacular de la cascada.
Si viajas en diciembre, no te podés perder la Fiesta Provincial del Quesillo. El evento reúne a locales y turistas para disfrutar de la música, los bailes folclóricos y las degustaciones de quesillo, dulces, vino y licores típicos.
Dónde queda San Antonio
San Antonio se encuentra a 1290 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas y paisajes que invitan a la relajación. A solo 30 kilómetros de San Salvador de Jujuy, su cercanía con la ciudad hace que sea fácil visitarlo.
La accesibilidad es uno de los puntos fuertes de este pueblo, que se presenta como una excelente opción para quienes deseen disfrutar de un entorno tranquilo.
Cómo llegar a San Antonio
Llegar a San Antonio desde San Salvador de Jujuy es fácil. Solo hay que tomar la Avenida General Salvo hasta la Ruta Nacional 9, y luego desviarse por la Ruta Provincial 42, que lleva directamente al pueblo.
Con una duración aproximada de 40 minutos, lo que hace que sea una opción perfecta para quienes quieran disfrutar de un paseo por el campo sin alejarse mucho de la ciudad.
