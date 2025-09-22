La joya escondida de Jujuy: con arquitectura colonial, gastronomía y paisajes únicos

El trekking hasta la cascada de los Paños es una actividad que no puede faltar. A lo largo del camino, se pueden observar diferentes especies de flora y fauna autóctona, y el final del recorrido ofrece una vista espectacular de la cascada.

Si viajas en diciembre, no te podés perder la Fiesta Provincial del Quesillo. El evento reúne a locales y turistas para disfrutar de la música, los bailes folclóricos y las degustaciones de quesillo, dulces, vino y licores típicos.

Dónde queda San Antonio

San Antonio se encuentra a 1290 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas y paisajes que invitan a la relajación. A solo 30 kilómetros de San Salvador de Jujuy, su cercanía con la ciudad hace que sea fácil visitarlo.

La accesibilidad es uno de los puntos fuertes de este pueblo, que se presenta como una excelente opción para quienes deseen disfrutar de un entorno tranquilo.

Cómo llegar a San Antonio

Llegar a San Antonio desde San Salvador de Jujuy es fácil. Solo hay que tomar la Avenida General Salvo hasta la Ruta Nacional 9, y luego desviarse por la Ruta Provincial 42, que lleva directamente al pueblo.

Con una duración aproximada de 40 minutos, lo que hace que sea una opción perfecta para quienes quieran disfrutar de un paseo por el campo sin alejarse mucho de la ciudad.