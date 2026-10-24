La lección moral de Immanuel Kant: por qué el filósofo sostenía que premiar o castigar a los niños distorsiona el valor del bien

El Imperativo Categórico, en cambio, propone actuar correctamente sin esperar nada a cambio. Se trata de hacer lo que está bien por convicción y mediante el uso de la razón, sin depender de premios ni castigos.

Desde esta perspectiva, una persona debería cumplir con sus deberes porque reconoce su valor moral, no porque espera obtener un beneficio. De lo contrario, el buen comportamiento podría mantenerse únicamente mientras exista una recompensa que lo justifique.

Para Kant, educar a los chicos a partir de la lógica del Imperativo Hipotético puede llevarlos a priorizar su propia satisfacción y a calcular qué obtienen a cambio de sus acciones, en lugar de desarrollar un criterio moral propio.

Por eso, su propuesta apunta a formar personas capaces de reconocer lo correcto y actuar en consecuencia por decisión propia. El objetivo es despertar la conciencia moral desde una edad temprana, para que hacer el bien no dependa de un premio, sino de la convicción de que es lo que corresponde.