Pergamino: le cargaron nafta en lugar de gasoil en su auto diésel y recibirá una millonaria indemnización
La Justicia de Pergamino condenó a una estación de servicio a pagar más de $7 millones tras comprobarse que un playero cargó nafta a un Renault Clio diésel.
El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Pergamino condenó a una estación de servicio a pagar más de $7 millones tras comprobarse que un playero le cargó nafta a un Renault Clio diésel, dejando el auto completamente inutilizado.
El hecho ocurrió en octubre de 2022, cuando el conductor pidió una carga de gasoil de $2.000. A pesar de que el playero admitió la equivocación en el momento, el auto comenzó a fallar a los pocos metros y el daño en el sistema de inyección fue irreparable.
Posteriormente, la empresa se negó a hacerse cargo de la reparación, faltó a las audiencias de mediación y obligó al damnificado a iniciar una demanda judicial en 2024.
El fallo judicial encuadró el caso bajo la Ley de Defensa del Consumidor y desglosó el monto de la siguiente manera:
- • $3.500.000: Daño material (costo de reparación del motor).
- • $1.800.000: Daño moral.
- • $1.500.000: Daño punitivo (multa civil impuesta por la desidia y falta de respuesta de la empresa).
- • $210.000: Privación del uso del vehículo
A la suma total de $7.010.000 se le deben sumar los intereses acumulados desde el día del incidente y las costas del juicio.
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