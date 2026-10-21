La reflexión de Schopenhauer que sostenía que la manada odia el pensamiento diferente.

Schopenhauer era hijo de Heinrich Floris, un comerciante mayorista, y de Johanna, veinte años menor que su marido. Ella se convirtió más adelante en escritora y fue la primera mujer alemana en publicar un libro sin usar un seudónimo masculino, según el relato biográfico que recoge la fuente.

El biógrafo Rüdiger Safranski describió, en su biografía sobre el filósofo, la influencia del padre en el carácter de Arthur: sostuvo que heredó de él el orgullo y la lucidez, pero también una frialdad que lo acompañó toda la vida.

En sus viajes por Europa, el joven Arthur fue testigo de escenas de sufrimiento, entre ellas ejecuciones en la guillotina y chicos que trabajaban en condiciones extremas.

Esa falta de afecto en la infancia no lo volvió un hombre incapaz de pensar: lo hizo, según su biógrafo, alguien capaz de mirar el dolor humano sin el velo que suele poner el cariño familiar. La frase que hoy circula puede resumir esa defensa de pensar distinto, aunque su origen exacto sigue sin poder confirmarse.