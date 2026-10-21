La reflexión de Schopenhauer que sostenía que la manada odia el pensamiento diferente
Una premisa de origen alemán que cuestiona el sistema de Hegel y recalca la importancia sobre la libertad de razonar distinto.
Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788, cuando Europa todavía se reacomodaba tras una ola de revoluciones políticas y sociales.
“La manada odia el pensamiento diferente y a quien se atreve a ser libre”. Una frase que se le atribuye sobre el rechazo al pensamiento distinto volvió a circular como resumen de su defensa de la libertad individual, aunque no se precisa en qué obra o contexto la habría dicho.
Qué criticaba el pensador sobre la masificación y el conformismo social
El filósofo alemán cuestionó el sistema de Hegel y construyó una mirada propia sobre la voluntad, a la que entendía como una fuerza ciega de la naturaleza.
Según la frase que se le atribuye, la mayoría no solo rechaza las ideas diferentes, sino también a quienes se animan a pensar por cuenta propia. Sin embargo, el material que la reproduce no indica una fuente original verificable ni permite confirmar cuándo o dónde la habría pronunciado.
La idea coincide con un rasgo central de su historia: apartarse del camino que su familia había imaginado para él.
Schopenhauer era hijo de Heinrich Floris, un comerciante mayorista, y de Johanna, veinte años menor que su marido. Ella se convirtió más adelante en escritora y fue la primera mujer alemana en publicar un libro sin usar un seudónimo masculino, según el relato biográfico que recoge la fuente.
El biógrafo Rüdiger Safranski describió, en su biografía sobre el filósofo, la influencia del padre en el carácter de Arthur: sostuvo que heredó de él el orgullo y la lucidez, pero también una frialdad que lo acompañó toda la vida.
En sus viajes por Europa, el joven Arthur fue testigo de escenas de sufrimiento, entre ellas ejecuciones en la guillotina y chicos que trabajaban en condiciones extremas.
Esa falta de afecto en la infancia no lo volvió un hombre incapaz de pensar: lo hizo, según su biógrafo, alguien capaz de mirar el dolor humano sin el velo que suele poner el cariño familiar. La frase que hoy circula puede resumir esa defensa de pensar distinto, aunque su origen exacto sigue sin poder confirmarse.
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