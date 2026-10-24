A qué hora se cae el cielo hoy por un diluvio, con lluvias y ráfagas: ratifican alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional ratificó para este sábado un alerta por lluvias y tormentas fuertes, con posible granizo. Las zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, con lluvias fuertes, ráfagas intensas de viento y potencial caída de granizo para la tarde de este sábado 24 de octubre, que podría contar con un nuevo diluvio.
La advertencia oficial abarca a diversas jurisdicciones del Noreste Argentino (NEA) y a un sector del norte patagónico, donde se aguarda abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.
De acuerdo con el informe técnico del organismo oficial, el fenómeno estará acompañado por un marcado cambio en las condiciones del tiempo y una intensa actividad eléctrica.
Diluvio: las zonas bajo alerta meteorológico
Las áreas geográficas comprometidas por el aviso del organismo nacional son:
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Tarde de tormentas en el NEA: Todo el territorio de Misiones, el norte de Corrientes, el este de Formosa y el este de Chaco.
Alerta en la Patagonia: El noroeste de Neuquén.
Lluvias severas y ráfagas de hasta 90 km/h en el Noreste
Para las provincias del NEA, el SMN detalló que el área será golpeada durante horas de la tarde por lluvias y tormentas de variada intensidad, "algunas localmente fuertes o puntualmente severas".
Según el reporte oficial, las tormentas podrán estar acompañadas por:
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Ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.
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Abundante caída de agua en breves lapsos.
Frecuente actividad eléctrica.
Posible caída de granizo.
Precipitaciones acumuladas: Se estiman valores de entre 25 y 50 mm, que podrían ser superados de forma puntual.
Inestabilidad y ocasional granizo en el noroeste neuquino
Por su parte, el aviso para el noroeste de Neuquén prevé el desarrollo de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que afectarán a la región durante la tarde de este sábado.
El SMN advirtió que el fenómeno estará acompañado principalmente por abundantes precipitaciones en breves períodos, ráfagas fuertes y la probabilidad de ocasional caída de granizo. Para esta franja patagónica, se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, con posibilidad de marcas superiores en sectores específicos.
Recomendaciones del SMN ante un alerta amarillo
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Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.
No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra correctamente.
Mantenerse alejado de árboles, postes de luz y cables de electricidad.
No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
Asegurar los elementos que puedan volarse por la fuerza de las ráfagas de viento.
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