A qué hora se cae el cielo hoy por un diluvio, con lluvias y ráfagas: ratifican alerta por tormentas

Según el reporte oficial, las tormentas podrán estar acompañadas por:

Ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Abundante caída de agua en breves lapsos.

Frecuente actividad eléctrica.

Posible caída de granizo.

Precipitaciones acumuladas: Se estiman valores de entre 25 y 50 mm, que podrían ser superados de forma puntual.

Inestabilidad y ocasional granizo en el noroeste neuquino

Por su parte, el aviso para el noroeste de Neuquén prevé el desarrollo de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que afectarán a la región durante la tarde de este sábado.

El SMN advirtió que el fenómeno estará acompañado principalmente por abundantes precipitaciones en breves períodos, ráfagas fuertes y la probabilidad de ocasional caída de granizo. Para esta franja patagónica, se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, con posibilidad de marcas superiores en sectores específicos.

Recomendaciones del SMN ante un alerta amarillo