La Inteligencia Artificial reveló qué género musical escuchan las personas con mayor coeficiente intelectual

Los ritmos musicales que escuchan los más inteligentes, según la IA

Las personas con mejor desempeño a la hora de usar su lógica, memoria y pensamiento crítico se inclinan más por géneros complejos o con estructuras poco convencionales. Entre ellos aparecen el jazz contemporáneo, la música clásica y hasta ciertos subgéneros del rock progresivo. Estos estilos están caracterizados por los cambios de tempo y armonías elaboradas, lo que genera estímulos que pueden reforzar la atención y la flexibilidad mental.