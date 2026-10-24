La Inteligencia Artificial reveló qué género musical escuchan las personas con mayor coeficiente intelectual
La herramienta tecnológica ha destacado un estilo musical que, si lo consumís frecuentemente, podría estar relacionado con tu inteligencia.
Existe gente que se pregunta si la música que elegimos escuchar día a día revela nuestro perfil intelectual. Esta misma duda se le compartió a la Inteligencia Artificial.
La respuesta combina información de plataformas de streaming y datos de evaluaciones académicas. Así la IA puede dar una respuesta coherente ante la duda sobre que tipo de música es la que escuchan las personas con un coeficiente intelectual más alto.
Los ritmos musicales que escuchan los más inteligentes, según la IA
Las personas con mejor desempeño a la hora de usar su lógica, memoria y pensamiento crítico se inclinan más por géneros complejos o con estructuras poco convencionales. Entre ellos aparecen el jazz contemporáneo, la música clásica y hasta ciertos subgéneros del rock progresivo. Estos estilos están caracterizados por los cambios de tempo y armonías elaboradas, lo que genera estímulos que pueden reforzar la atención y la flexibilidad mental.
La IA también detectó una preferencia por música instrumental, especialmente cuando uno está estudiando o trabajando.
Además, los oyentes con un pensamiento más creativo suelen mezclar estilos. Pasan sin problema del folklore internacional al indie alternativo, por lo que esa amplitud de intereses musicales coincide con perfiles más abiertos al aprendizaje y la innovación cultural.
De todas formas IA no asegura que escuchar un determinado género vuelva a alguien más inteligente, sino que refleja las tendencias. Las personas con hábitos de exploración cultural suelen buscar música que las desafíe constantemente y que las saque de lo previsible. Incluso se dice que esa exposición a sonidos diversos puede funcionar como un ejercicio para la mente, del mismo modo que leer diferentes autores o aprender un idioma nuevo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario