La manera de comprar barato y rápido a través de Shein, y ahorrar dinero
En el mundo de la era digital, esta empresa se posiciona como una de las más exitosas en la actualidad. Los detalles en la nota.
El mundo de la tecnología avanza a pasos agigantados desde hace algunos años, y los e-commerce empezaron a ganar terreno en un espacio ampliamente competitivo. Las ventas online se destacan por llegar a todas partes del mundo, ofreciendo comodidad, agilidad y precios competitivos.
Si bien son muchas las marcas que exhiben sus productos, Shein irrumpió en un mercado nuevo y conquista compradores en todo momento. Los artículos de calidad, precios accesibles y envíos a todo el mundo convirtieron a esta empresa china en una de las más exitosas en la actualidad.
Lo cierto es que aquí, cualquier usuario podrá encontrar lo que busca, desde artículos de maquillaje hasta utensilios de cocina. Esta amplia variedad de objetos también contribuye a que sea una de las más elegidas, incluso por encima de Amazon y Mercado Libre.
Los tres trucos para mejorar las compras en Shein
1. Guardar los artículos en la cesta de compra
Uno de los beneficios de Shein es su 'lista de deseos', donde los usuarios pueden guardar todos aquellos artículos que les interesan, pero que por alguna razón no compran de inmediato. La aplicación, al detectar que ciertos productos fueron añadidos al carrito de compras, interpreta que el cliente está interesado y busca darle un "empujón" para que finalice la compra.
Con el paso de los días, y según la frecuencia con la que la persona ingresa a su cuenta, la plataforma suele bajar los precios de esos productos o enviar notificaciones con distintos tipos de descuentos para incentivar la compra. De esta dinámica ambas partes se benefician: el cliente paga la ropa con algún descuento adicional, y el minorista asegura la venta.
2. Los días en que se efectivice la compra también influyen
Algunos compradores habituales de la aplicación recomiendan finalizar las compras los días miércoles. Sin embargo, esta estrategia no siempre es compatible con los productos que permanecen en el carrito, ya que sus precios pueden variar y no mantenerse estables.
Por otro lado, el momento del mes en que se realiza la compra también influye en el tiempo de entrega. Varios usuarios aseguran que, para recibir los pedidos más rápido, lo ideal es comprar a finales de mes, cuando suelen tardar aproximadamente una semana. En cambio, si se realiza la compra a comienzos del mes, el envío podría demorar hasta tres semanas, mientras que a mediados generalmente tarda alrededor de dos.
3. Utilizar el envío exprés de la plataforma
La plataforma también ofrece distintas opciones de envío para adaptarse a las necesidades y al presupuesto de sus clientes. Si bien al superar un determinado monto -y todos los domingos- se habilita el envío gratuito, muchas personas prefieren no comprar en grandes cantidades, por lo que podrían tener que pagar por el envío.
En caso de necesitar los productos con urgencia, la opción más conveniente es el envío exprés. Este método tiene un costo adicional, aunque puede ser gratuito si se supera un importe mínimo más alto. Por lo general, demora entre 6 y 7 días hábiles, mientras que la opción estándar tarda entre 7 y 10 días. Por su parte, el envío económico es el más lento, con un plazo aproximado de 11 a 13 días hábiles.
Cómo funciona el proceso de devolución en la aplicación
Otra de las dudas más frecuentes en los países más alejados es sobre la devolución de las prendas: si es posible y cómo funciona el proceso. En caso de necesitar devolver algún artículo, sea cual sea el motivo, los pasos son simples:
- Ingresar a la cuenta de Shein y dirigirse a la sección "Mis pedidos".
- Localizar el pedido que se desea devolver y seleccionar la opción "Iniciar devolución".
- Seguir las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar el formulario correspondiente.
- Una vez finalizado el proceso, asegurarse de que los artículos estén en buen estado, con la etiqueta original y sin uso, para luego empacarlos de manera segura.
- Imprimir la etiqueta de devolución proporcionada por Shein.
- Finalmente, colocar la etiqueta en el paquete y llevarlo a la oficina de correos o al punto de recogida autorizado.
