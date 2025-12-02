La manera de comprar barato y rápido a través de Shein, y ahorrar dinero

2. Los días en que se efectivice la compra también influyen

Algunos compradores habituales de la aplicación recomiendan finalizar las compras los días miércoles. Sin embargo, esta estrategia no siempre es compatible con los productos que permanecen en el carrito, ya que sus precios pueden variar y no mantenerse estables.

Por otro lado, el momento del mes en que se realiza la compra también influye en el tiempo de entrega. Varios usuarios aseguran que, para recibir los pedidos más rápido, lo ideal es comprar a finales de mes, cuando suelen tardar aproximadamente una semana. En cambio, si se realiza la compra a comienzos del mes, el envío podría demorar hasta tres semanas, mientras que a mediados generalmente tarda alrededor de dos.

3. Utilizar el envío exprés de la plataforma

La plataforma también ofrece distintas opciones de envío para adaptarse a las necesidades y al presupuesto de sus clientes. Si bien al superar un determinado monto -y todos los domingos- se habilita el envío gratuito, muchas personas prefieren no comprar en grandes cantidades, por lo que podrían tener que pagar por el envío.

En caso de necesitar los productos con urgencia, la opción más conveniente es el envío exprés. Este método tiene un costo adicional, aunque puede ser gratuito si se supera un importe mínimo más alto. Por lo general, demora entre 6 y 7 días hábiles, mientras que la opción estándar tarda entre 7 y 10 días. Por su parte, el envío económico es el más lento, con un plazo aproximado de 11 a 13 días hábiles.

Cómo funciona el proceso de devolución en la aplicación

Otra de las dudas más frecuentes en los países más alejados es sobre la devolución de las prendas: si es posible y cómo funciona el proceso. En caso de necesitar devolver algún artículo, sea cual sea el motivo, los pasos son simples: