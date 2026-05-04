Tolstói, el filósofo ruso: "La ambición no hermana bien con la bondad..."

El problema aparece cuando las expectativas se vuelven irreales: ahí el proceso deja de ser motivador y pasa a generar presión, comparaciones constantes y frustración. Por este motivo, tener claridad sobre el punto de partida y proponerse metas alcanzables permite que la ambición funcione como impulso.

Tolstói fue un escritor y pensador nacido en Rusia, reconocido por su mirada sobre la condición humana. Entre sus obras más destacadas se encuentran "Guerra y paz" y "Ana Karenina", clásicos que lo posicionan como una de las figuras más influyentes de la literatura universal.