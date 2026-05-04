Cataratas 2026: el destino con una construcción de troncos de madera única
Se trata de una estructura de 17 metros de alto, 30 de diámetro y 500 toneladas, que combina 30 especies de árboles.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares de nuestro país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
"Pisar el palito", esa desprevenida acción que no hay que cometer si no se quiere "caer en la trampa", es la metáfora que inspiró la construcción de una gigantesca Aripuca, en Puerto Iguazú, a 15 kilómetros del Parque Nacional y las Cataratas.
De qué se trata La Aripuca
Se trata de un monumento de 17 metros de alto, 30 de diámetro y 500 toneladas en madera, que combina 30 especies de árboles.
La Aripuca es una trampa utilizada habitualmente por los indígenas guaraníes para cazar pequeños animales sin lastimarlos. El mecanismo es simple: un pequeño trozo de madera, al ser desplazado, destraba el sostén de una jaula de madera que cae y encierra a la presa.
"El animal es atrapado sin saber. Si nosotros destruimos el medio ambiente, estamos activando una trampa. Por eso decimos 'no pisemos el palito'", explica Irma Sommerfeld, quien conduce con su marido, Otto Waidelich, y sus tres hijas ese emprendimiento familiar agro-eco-turístico.
La Aripuca fue construida por completo con árboles recuperados de la selva misionera. Son troncos rescatados luego de tormentas que provocaron su caída o que murieron de forma natural. Algunos fueron adquiridos a distintos aserraderos, en un proyecto que requirió una inversión cercana a los 300 mil pesos a lo largo de sus 8 años de existencia.
Entre las especies que conforman la Aripuca se encuentran, entre otros, cedro misionero, timbó, laurel, palo rosa, lapacho y araucaria. La tala de estos tres últimos fue expresamente prohibida en Misiones.
Una característica sobresale en la mayoría de estos grandes troncos: son huecos. «"Un hongo ataca a la planta y la afecta desde la raíz y la pudre de adentro hacia afuera. Pero el árbol no muere, porque la savia circula por el exterior y la corteza queda sana hasta el final. Claro que se debilita y muchas veces termina cayendo", señala Irma.
Desde la Aripuca se programan, además, visitas guiadas a familias de agricultores locales, y a la zona de Andresito, donde se puede "apadrinar" un árbol.
Más información: www.aripuca.com.ar
Dónde queda La Aripuca
El Complejo Turístico Aripuca está localizado en las afueras de la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones. Posee una réplica de una aripuca (trampa artesanal de menos de un metro de altura) gigantesca, que fue realizada con los troncos rescatados oportunamente, así tardándose cinco años en construirla
Cómo llegar a La Aripuca
- La Aripuca se encuentra ubicada a 300 metros de la Ruta Nacional 12, en el Km 4.
- Desde el centro de Puerto Iguazú son 3 km.
- Se puede llegar en vehículo propio, el lugar cuenta con área de estacionamiento.
- También se puede tomar un taxi o remís.
- El colectivo público te acerca desde Puerto Iguazú.
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