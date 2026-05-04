Cataratas 2026: el destino con una construcción de troncos de madera única

La Aripuca fue construida por completo con árboles recuperados de la selva misionera. Son troncos rescatados luego de tormentas que provocaron su caída o que murieron de forma natural. Algunos fueron adquiridos a distintos aserraderos, en un proyecto que requirió una inversión cercana a los 300 mil pesos a lo largo de sus 8 años de existencia.

Entre las especies que conforman la Aripuca se encuentran, entre otros, cedro misionero, timbó, laurel, palo rosa, lapacho y araucaria. La tala de estos tres últimos fue expresamente prohibida en Misiones.

Una característica sobresale en la mayoría de estos grandes troncos: son huecos. «"Un hongo ataca a la planta y la afecta desde la raíz y la pudre de adentro hacia afuera. Pero el árbol no muere, porque la savia circula por el exterior y la corteza queda sana hasta el final. Claro que se debilita y muchas veces termina cayendo", señala Irma.

Desde la Aripuca se programan, además, visitas guiadas a familias de agricultores locales, y a la zona de Andresito, donde se puede "apadrinar" un árbol.

Más información: www.aripuca.com.ar

Dónde queda La Aripuca

El Complejo Turístico Aripuca está localizado en las afueras de la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones. Posee una réplica de una aripuca (trampa artesanal de menos de un metro de altura) gigantesca, que fue realizada con los troncos rescatados oportunamente, así tardándose cinco años en construirla

Cómo llegar a La Aripuca