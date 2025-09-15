El truco para comprar un celular o Smart TV mucho más barato en Tierra del Fuego
Con un 30% más barato, el objetivo es aumentar las ventas y activar la economía fueguina. Conocé todos los detalles en la nota.
Las ventas online comenzaron a ganaron popularidad durante el último tiempo, proporcionando comodidad y accesibilidad desde la comodidad del hogar. Sin embargo, los altos precios hace que los usuarios busquen cada vez más ofertas o promociones a la hora de comprar, motivo por el cual comenzaron a emerger diversas alternativas.
Una de las alternativas más utilizadas durante el último tiempo es aprovechar el régimen de Tierra del Fuego, que permite importar celulares, televisores y otros productos electrónicos vía courier, con precios hasta un 30% más barato para los consumidores.
Cómo comprar celulares, aires acondicionados y Smart TV
La primera empresa en lanzar este esquema fue Mirgor, donde se pueden comprar celulares, televisores y monitores de marcas como Samsung y Qüint sin intermediarios. Además, Newsan también sumó esta alternativa, ampliando la oferta a otros productos y la competencia interna.
Sin embargo, en Mirgor, los pagos se realizan en dólares con tarjeta vinculada a esa moneda y los pedidos se envían desde Tierra del Fuego en hasta 24 horas hábiles. Al estar exentos de IVA e impuestos internos, los productos resultan entre un 20% y 30% más baratos que en el mercado tradicional.
- Factura tipo E aplicada.
- No se ofrecen cuotas con tarjeta de crédito.
- Todos los productos cuentan con garantía oficial.
- Cambios y devoluciones posibles hasta 10 días, según Ley 24.240, con logística a cargo de la empresa.
- Envíos disponibles a todo el país, excepto Tierra del Fuego.
- El costo de envío varía según el producto y la ubicación.
El valor de estos aparatos
Los precios de algunos productos resultan significativamente más bajos que en el mercado tradicional:
- Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB (Titanium Gray): USD 1.559; en Mercado Libre desde $1.809.999.
- Samsung Galaxy S25 256GB (Silver Shadow): USD 949; en Mercado Libre desde $1.599.999.
- Smart TV Samsung 85″ QLED 4K Q70a: USD 2.385; en Mercado Libre desde $3.799.999.
- Smart TV Qüint 50" HD con Google TV: USD 319; en Mercado Libre desde $528.999.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario