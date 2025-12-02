La manera de eliminar el olor a cigarrillo del auto
Ese olor que se mete en el auto y no afloja puede desaparecer por completo usando un par de ingredientes súper accesibles que dejan el interior impecable.
El truco casero para eliminar el olor a cigarrillo del auto es ideal para quienes no fuman, ya que este aroma se impregna rápido en espacios chicos y se vuelve mucho más intenso con el calor acumulado en la cabina.
Para sacarlo sin gastar fortunas ni llevar el coche a un lavadero especializado, existen métodos simples y accesibles. Con un par de elementos fáciles de conseguir podés eliminar el aroma a cigarrillo del interior y dejar el vehículo fresco otra vez.
El paso a paso para terminar con el olor a cigarrillo del auto
El truco casero para quitar el olor a cigarrillo del auto arranca con una limpieza a fondo y termina con métodos naturales que absorben olores sin gastar una fortuna. Con unos minutos y pocos productos (bicarbonato de sodio, café molido o cáscaras de cítricos) podés devolverle frescura a la cabina y evitar perfumes fuertes que solo enmascaran el problema. Te compartimos el paso a paso:
- Vaciar y airar: Sacá todos los objetos del vehículo (botellas, posavasos, alfombras portátiles). Abrí las puertas y ventanas y dejá ventilar al menos 20–30 minutos para que circule el aire.
- Aspirado profundo: Aspirá alfombras, asientos, respaldos, zócalos y los pliegues de los asientos. No te olvides de los portaobjetos, los portavasos y los huecos entre los asientos. El polvo y las cenizas son la base del olor.
- Limpiar superficies: Pasá un paño húmedo con un shampoo o limpiador específico para interiores por tablero, paneles de puerta, volante y asientos (si son de tela, hacé una limpieza puntual; si son de cuero, usá un producto apropiado). Repetilo una vez al mes como mantenimiento.
- Tratar tapizados rebeldes: Si los asientos están muy impregnados, espolvoreá bicarbonato de sodio sobre la tela, dejalo actuar 2–4 horas y luego aspiralo. Repetí si hace falta. El bicarbonato absorbe olores en lugar de enmascararlos.
- Absorbentes naturales en puntos estratégicos: Poné un frasco con bicarbonato de sodio en el portavasos o un pequeño contenedor con café molido o cáscaras de cítricos en la guantera o las puertas. Cambialos cada 48–72 horas hasta notar mejoría.
- Ventilar por la noche: Si podés, dejá las ventanillas entreabiertas durante la noche en un lugar seguro o estacioná en un espacio ventilado para potenciar la eliminación del olor.
- Revisar y repetir: Después de 3–5 días evaluá el resultado. Si queda resto de olor, repetí el paso del bicarbonato en tapizados y mantené los absorbentes naturales por más tiempo.
- Prevención: Evitá fumar dentro del auto; limpiá regularmente y seguí con el mantenimiento mensual para que el olor no vuelva a incrustarse.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario