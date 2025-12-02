La manera de eliminar el olor a cigarrillo del auto

El paso a paso para terminar con el olor a cigarrillo del auto

El truco casero para quitar el olor a cigarrillo del auto arranca con una limpieza a fondo y termina con métodos naturales que absorben olores sin gastar una fortuna. Con unos minutos y pocos productos (bicarbonato de sodio, café molido o cáscaras de cítricos) podés devolverle frescura a la cabina y evitar perfumes fuertes que solo enmascaran el problema. Te compartimos el paso a paso: