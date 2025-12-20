La manera de terminar con la flacidez en el abdomen: los ejercicios recomendados
Estos movimientos se pueden realizar en cualquier momento del día y desde la comodidad del hogar. Conocé todos los detalles en la nota.
La zona inferior del abdomen es una de las más difíciles de tonificar y, con el paso del tiempo, la pérdida de firmeza se vuelve más visible. Cambios de peso y sedentarismo hacen que esta área concentre flacidez, generando incomodidad y afectando la confianza personal.
Por este motivo, cada vez más personas buscan soluciones que puedan incorporar a su rutina diaria sin depender de un gimnasio. Los movimientos funcionales, por ejemplo, ayudan a fortalecer la zona y recuperar firmeza. Uno de los puntos más valorados de estos ejercicios es su simpleza, ya que se pueden realizar en la comodidad del hogar.
Los motivos de porqué aparece flacidez en la parte baja del abdomen
Si bien son varios los motivos que conducen a un abdomen flácido, estos son los desencadenantes principales de este inconveniente:
- Cambios hormonales: a partir de los 40 baja la producción de estrógenos, lo que impacta en la elasticidad de la piel y favorece la acumulación de grasa en el abdomen.
- Menos masa muscular: el metabolismo se vuelve más lento y se pierde tonicidad, haciendo que la zona abdominal pierda firmeza.
- Postura y core débil: una mala alineación corporal o la falta de fuerza en los músculos profundos del abdomen agravan la flacidez.
- Hábitos diarios: estrés, mala alimentación o dormir poco aceleran la pérdida de tono y la acumulación de grasa.
El entrenamiento más efectivo para acabar con la flacidez en la parte baja
- Core profundo activo: fortalecer los músculos internos del abdomen mejora la firmeza y la estabilidad general.
- Cardio dinámico: movimientos continuos y funcionales obligan al core a trabajar y favorecen la postura.
- Movilidad y control: prácticas conscientes ayudan a tonificar el abdomen mientras mejoran la alineación corporal.
- Entrenamiento global: ejercicios que involucran todo el cuerpo son más efectivos que aislar una sola zona.
