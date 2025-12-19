Cómo bajar de peso y mejorar el físico con una rutina japonesa en poco tiempo
Este novedoso método de entrenamiento cuenta con sesiones de tan solo tres minutos. Conocé todos los detalles en la nota.
Mantener un estilo de vida saludable cuando las temperaturas ascienden parece complicado, pero lejos de eso está. Más allá de las modas o rutinas individuales que cada persona adopta, los pilares fundamentales siguen siendo los mismos: una alimentación equilibrada, descanso adecuado y actividad física constante.
Durante los últimos días, llamó la atención una práctica originaria de Japón que brinda resultados rápidos: una rutina de apenas tres minutos permite quemar grasa y mejorar la forma física de manera sencilla y accesible, ideal para quienes buscan bajar esos últimos kilos de manera eficiente.
Qué es el protocolo Mizoguchi
Yoko Mizoguchi presentó un método de tres minutos diarios que ayuda a perder peso mientras fortalece la movilidad, la fuerza, la agilidad y la coordinación. La rutina incluye cinco movimientos, cada uno realizado durante 30 segundos.
- Balance sentado: Sentado con piernas cruzadas, inclinar suavemente el torso de un lado al otro para soltar caderas y pelvis, mejorando la coordinación.
- Movimientos circulares de hombros: Hacer círculos con los hombros hacia adelante y atrás para liberar tensión en hombros y cuello.
- Rotaciones de espalda alta: Girar los omóplatos en todas direcciones, ya sea sentado o acostado, para relajar la zona superior de la espalda.
- Pelota bajo glúteos: Apoyar una pequeña pelota bajo los glúteos y mover las caderas en distintos sentidos para aliviar rigidez muscular.
- Estiramiento de piernas y pies: Extender las piernas y mover los pies hacia adelante y atrás, favoreciendo la movilidad de tobillos y tonificando los músculos de las piernas.
Los beneficios de un entrenamiento simple pero efectivo
Este entrenamiento breve y sencillo aporta grandes ventajas para el cuerpo y la mente, ya que ayuda a mantener las articulaciones y músculos activos y estimula el metabolismo, contribuyendo a reducir la tensión acumulada.
Además, su practicidad permite incorporarlo fácilmente en la rutina diaria, permitiendo que cualquier atleta pueda mejorar su estilo de vida de forma simple y sin complicaciones.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario