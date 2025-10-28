Turismo en Uruguay: el destino escondido ideal para ir en el verano

Cómo llegar a Oceanía del Polonio

En caso de partir desde Argentina, es recomendable arribar a Montevideo en primer lugar. Desde allí, emprender un recorrido por carretera hacia el este, atravesando aproximadamente 200 kilómetros hasta alcanzar el departamento de Rocha.

El viaje, que suele tomar cerca de tres horas, transita zonas rurales y bosques, haciendo que el traslado sea una experiencia atrapante antes de llegar a destino.