Para la IA, la belleza de un nombre no se limita al sonido: también radica en los valores y emociones que transmite. Sofía combina ambos aspectos a la perfección, ofreciendo elegancia, sabiduría y una presencia que nunca pasa de moda. Este nombre demuestra cómo la tradición y la armonía se fusionan, convirtiéndose en una elección que sigue cautivando a padres de todo el mundo que buscan un nombre femenino con historia y significado profundo.