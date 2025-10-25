Según la IA, estos son todos los libros que podrían ser llevados a la pantalla grande

Nunca me abandones - Mónica Ojeda (2023)

Un grupo de chicas en una escuela católica vive experiencias violentas y rituales extraños, donde el miedo y la devoción se confunden peligrosamente.

Este libro ecuatoriano combina horror psicológico y adolescencia con una voz poética y perturbadora. Su adaptación ofrecería una mirada fresca al terror latinoamericano, con una estética visual intensa y crítica al sistema educativo y religioso. En pantalla, su atmósfera claustrofóbica y los vínculos entre las protagonistas podrían ser tan poderosos como los de “Carrie” o “The Babadook”.

El infinito en un junco - Irene Vallejo (2019)

Vallejo recorre la historia del libro desde las bibliotecas de Alejandría hasta nuestros días, revelando cómo los libros moldearon la civilización.

Aunque es un ensayo, su estructura narrativa, llena de aventuras históricas, podría adaptarse como una epopeya visual sobre la historia del libro y la palabra escrita. Una película de este texto sería una celebración del conocimiento, uniendo pasado y presente con una mirada humanista. Su mezcla de historia, literatura y emoción tendría un enorme atractivo cinematográfico.

El cuento de la criada - Margaret Atwood (continuación: Los testamentos, 2019)

Quince años después de los hechos originales, tres mujeres se enfrentan al régimen teocrático de Gilead desde dentro y fuera de sus muros.

Aunque “El Cuento de la Criada” ya fue adaptado, “Los Testamentos” aún no ha tenido su versión cinematográfica. Este libro expande el universo de Gilead desde tres perspectivas femeninas que entrelazan traición, poder y resistencia. Su tono político y su mensaje feminista lo convierten en un material urgente para el cine actual.

Piranesi - Susanna Clarke (2020)

Piranesi vive en una casa infinita llena de estatuas y mares interiores. Su único compañero es “El Otro”, pero a medida que descubre secretos del lugar, su mundo perfecto empieza a fracturarse.

Una historia de misterio, soledad y mundos paralelos que podría dar lugar a una película visualmente deslumbrante. Su tono onírico y su estructura fragmentada la harían ideal para un cineasta como Denis Villeneuve o Guillermo del Toro. La exploración de la memoria, el conocimiento y la libertad la vuelven tan profunda como poética.