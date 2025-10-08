El himno de Gilda que suena con cada gol de la Selección Argentina en el Mundial Sub-20

Lo curioso es que “No me arrepiento de este amor” se publicó en 1994, cuando ninguno de los futbolistas del actual plantel había nacido. Sin embargo, su fuerza popular sigue intacta: es cantada por hinchadas de todo el país y reinterpretada por generaciones de artistas. En este Mundial, los chicos la convirtieron en su bandera emocional.

El goleador del equipo, Alejo Sarco, es hasta el momento el que más veces logró que la voz de Gilda retumbe en los estadios chilenos: suma tres tantos y comparte el liderazgo en la tabla de artilleros con figuras de Francia, México y Estados Unidos. Si la Albiceleste logra superar a Nigeria, se medirá con México en cuartos de final, en lo que promete ser un duelo de estilos y energía juvenil.