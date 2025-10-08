El himno de Gilda que suena con cada gol de la Selección Argentina en el Mundial Sub-20
El equipo de Diego Placente eligió “No me arrepiento de este amor” como su canción oficial, un clásico que se transformó en símbolo de cada festejo.
En cada grito de gol argentino durante el Mundial Sub-20 de Chile, los parlantes del estadio explotan con una melodía inconfundible. Ocho veces, hasta ahora, sonó “No me arrepiento de este amor”, el himno de Gilda que los jugadores de la Selección Argentina eligieron como banda sonora de su campaña. El tema, convertido en clásico de la cumbia y en canto de tribuna en el fútbol argentino, acompaña a los dirigidos por Diego Placente en su sueño de alcanzar el séptimo título mundial de la categoría.
La elección no fue casual. Al igual que en los torneos mayores, la FIFA pidió a cada delegación seleccionar una canción para que suene tras cada gol convertido. En Rusia 2018, la selección mayor había optado por “No te creas tan importante”, de Damas Gratis. En esta oportunidad, los jóvenes del Sub-20 decidieron rendir homenaje a una artista icónica: Gilda, cuyo legado atraviesa generaciones y fronteras.
El conjunto albiceleste llega a los octavos de final con puntaje ideal, tras vencer 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Ahora, enfrenta a Nigeria -su verdugo en 2023- en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, con la ilusión de avanzar y seguir escuchando a la entrerriana sonar bien fuerte. “Nos representa. Es una canción que transmite alegría y energía, eso es lo que sentimos cada vez que marcamos”, habría comentado uno de los jugadores dentro del vestuario, donde la cumbia también es parte del ritual previo a los partidos.
Lo curioso es que “No me arrepiento de este amor” se publicó en 1994, cuando ninguno de los futbolistas del actual plantel había nacido. Sin embargo, su fuerza popular sigue intacta: es cantada por hinchadas de todo el país y reinterpretada por generaciones de artistas. En este Mundial, los chicos la convirtieron en su bandera emocional.
El goleador del equipo, Alejo Sarco, es hasta el momento el que más veces logró que la voz de Gilda retumbe en los estadios chilenos: suma tres tantos y comparte el liderazgo en la tabla de artilleros con figuras de Francia, México y Estados Unidos. Si la Albiceleste logra superar a Nigeria, se medirá con México en cuartos de final, en lo que promete ser un duelo de estilos y energía juvenil.
