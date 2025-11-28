La NASA activó el alerta planetaria por el cometa 3I/Atlas: qué está pasando

Descubre la “anticola” del cometa 3I/ATLAS y su significado

Entre los aspectos que más desconciertan a los astrónomos se encuentra su “anticola”, una corriente de partículas que se dirige hacia el Sol, en contraste con el comportamiento observado en los cometas convencionales.

Este fenómeno sugiere un comportamiento atípico que ha suscitado un notable interés en la comunidad científica internacional, impulsando investigaciones que buscan comprender las implicaciones de este fenómeno en el estudio de los cometas y su interacción con el entorno solar.