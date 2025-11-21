La NASA divulgará imágenes nunca antes vistas del cometa 3I/Atlas

La agencia remarcó que “recursos de misiones científicas de la NASA proporcionan a Estados Unidos la capacidad única de observar a 3I/ATLAS prácticamente durante todo el tiempo que permanecerá en nuestra vecindad celeste y estudiar, con instrumentos científicos complementarios y desde diferentes direcciones, cómo se comporta el cometa".

"Estos instrumentos incluyen tanto naves espaciales en todo el sistema solar como observatorios terrestres”, especificó.

El recorrido cronológico del objeto

3 de noviembre de 2025: paso a 97 millones de kilómetros de Venus .

25 de noviembre de 2025: visible para la misión Juice de la ESA rumbo a Júpiter .

19 de diciembre de 2025: máxima aproximación a la Tierra , a 267 millones de kilómetros.

16 de marzo de 2026: distancia mínima respecto de Júpiter, a 54 millones de kilómetros, momento en que la sonda Juno podría registrarlo y buscar indicios tecnológicos.

¿Se podrá observar desde la Tierra?

El 3I/ATLAS brinda una oportunidad excepcional para estudiar la naturaleza de los cuerpos interestelares. Los primeros informes confirmaron la presencia de concentraciones inusuales de dióxido de carbono y níquel, elementos que permiten comparar este objeto con los cometas típicos del sistema solar y reconstruir las condiciones de la nube molecular que lo originó hace más de siete mil millones de años.

Aunque su trayectoria lo mantendrá a una distancia de seguridad, equivalente a 1,8 veces la separación entre la Tierra y el Sol, su paso ofrecerá la posibilidad de evaluar el desempeño de los sistemas actuales de rastreo astronómico.

Tras su paso más cercano, el cometa se ocultará hasta noviembre, cuando regresará al cielo matutino atravesando Virgo y Leo.

El 3 de noviembre volverá a aproximarse a Venus, y posteriormente será seguido por la misión Juice. El 19 de diciembre, ya en su punto más próximo a la Tierra, podrá observarse mediante telescopios de gran apertura.