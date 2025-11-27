 La NASA confirmó cuándo será el día que habrá un apagón mundial por el Sol

Expertos en clima espacial advierten que, de repetirse una erupción de igual magnitud, los efectos podrían sentirse de manera simultánea en varios países. Esto incluiría:

Apagones totales o parciales.

Fallas en internet satelital y terrestre.

Interrupciones en GPS y navegación aérea.

Afectación de radares militares y civiles.

Riesgos para satélites en órbita baja.

Mientras tanto, los observatorios solares continúan enviando actualizaciones en tiempo real, ya que el comportamiento del Sol en este ciclo está siendo más agresivo de lo esperado.

Preocupación por el aumento de tormentas solares intensas

El foco de tensión se centra en la región activa del Sol que, según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, sigue generando explosiones de radiación extremadamente potentes. Cada una de estas erupciones aumenta el riesgo de interferencia sobre la tecnología terrestre y orbital.

La NASA reconoce que se trata de uno de los períodos más intensos de la última década, especialmente por la velocidad con la que se producen nuevas llamaradas. Esto no solo afecta las comunicaciones, sino que también representa un desafío para los astronautas que se encuentran fuera de la magnetósfera protectora de la Tierra.

El especialista Vincent Ledvina, referente mundial en auroras y clima espacial, explicó que la situación “se está intensificando”. La misma mancha solar que produjo la llamarada X2.7 generó horas después otra explosión de magnitud 5.3, lo que confirma que el ciclo no está disminuyendo.

A este contexto se suman las advertencias recientes de Elon Musk y Bill Gates, quienes señalaron la creciente vulnerabilidad energética global. Musk afirmó que el aumento del consumo eléctrico por la inteligencia artificial podría generar cortes inesperados, mientras que Gates advierte que las redes no están preparadas para fenómenos meteorológicos extremos como los derivados de la actividad solar.

Con este escenario, la fecha señalada por los organismos –finales de mayo y primeros días de junio– se convirtió en el período más observado del año. Si una tormenta solar alcanza su punto máximo y choca de frente con la Tierra, el mundo podría enfrentar un apagón sin precedentes.