La NASA confirmó cuándo será el día que habrá un apagón mundial por el Sol
En las últimas horas, la NASA y distintos organismos de monitoreo solar emitieron nuevas alertas por un aumento inusual de la actividad del Sol.
Aunque los expertos aseguran que este tipo de eventos son cíclicos, la intensidad actual llevó a las agencias a precisar en qué momento podría registrarse el próximo corte masivo.
La advertencia se suma a los episodios recientes vividos en Europa, Asia y Medio Oriente, donde interferencias repentinas dejaron fuera de servicio radios, radares y canales de comunicación por varios minutos. Con este antecedente fresco, la pregunta vuelve a instalarse a nivel global: ¿cuándo podría ocurrir un apagón mundial?
Los posibles apagones masivos
La NASA alertó que entre finales de mayo y los primeros días de junio se espera el pico de actividad del conjunto de manchas solares que actualmente mira hacia la Tierra. Esta región del Sol liberó la llamarada más fuerte del año –clasificada como X2.7, el nivel más alto del sistema– y ya provocó interrupciones temporales en varios continentes.
Según la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), las comunicaciones de alta frecuencia quedaron inutilizadas por casi diez minutos en algunos puntos de Europa y Asia. Ese tipo de afectación, aunque breve, demuestra cuán vulnerable es la infraestructura eléctrica frente a tormentas solares intensas.
Las agencias explican que si una eyección de masa coronal golpea de forma directa el campo magnético terrestre, los transformadores, redes de distribución y sistemas de respaldo podrían saturarse, generando cortes prolongados. Aunque la probabilidad exacta varía según la intensidad de la tormenta, los próximos días representan una ventana crítica.
Expertos en clima espacial advierten que, de repetirse una erupción de igual magnitud, los efectos podrían sentirse de manera simultánea en varios países. Esto incluiría:
-
Apagones totales o parciales.
Fallas en internet satelital y terrestre.
Interrupciones en GPS y navegación aérea.
Afectación de radares militares y civiles.
Riesgos para satélites en órbita baja.
Mientras tanto, los observatorios solares continúan enviando actualizaciones en tiempo real, ya que el comportamiento del Sol en este ciclo está siendo más agresivo de lo esperado.
Preocupación por el aumento de tormentas solares intensas
El foco de tensión se centra en la región activa del Sol que, según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, sigue generando explosiones de radiación extremadamente potentes. Cada una de estas erupciones aumenta el riesgo de interferencia sobre la tecnología terrestre y orbital.
La NASA reconoce que se trata de uno de los períodos más intensos de la última década, especialmente por la velocidad con la que se producen nuevas llamaradas. Esto no solo afecta las comunicaciones, sino que también representa un desafío para los astronautas que se encuentran fuera de la magnetósfera protectora de la Tierra.
El especialista Vincent Ledvina, referente mundial en auroras y clima espacial, explicó que la situación “se está intensificando”. La misma mancha solar que produjo la llamarada X2.7 generó horas después otra explosión de magnitud 5.3, lo que confirma que el ciclo no está disminuyendo.
A este contexto se suman las advertencias recientes de Elon Musk y Bill Gates, quienes señalaron la creciente vulnerabilidad energética global. Musk afirmó que el aumento del consumo eléctrico por la inteligencia artificial podría generar cortes inesperados, mientras que Gates advierte que las redes no están preparadas para fenómenos meteorológicos extremos como los derivados de la actividad solar.
Con este escenario, la fecha señalada por los organismos –finales de mayo y primeros días de junio– se convirtió en el período más observado del año. Si una tormenta solar alcanza su punto máximo y choca de frente con la Tierra, el mundo podría enfrentar un apagón sin precedentes.
