La NASA activó protocolos de defensa planetaria ante la proximidad de un asteroide.

Las últimas proyecciones ubican la probabilidad de impacto el 22 de diciembre de 2032 en torno al 0,0039%, un valor extremadamente bajo.

En etapas iniciales, cuando la órbita aún tenía mayor margen de incertidumbre, las estimaciones llegaron a superar el 1% en cálculos preliminares. Eso activó una fase temprana de vigilancia reforzada dentro del sistema automatizado de evaluación de riesgos.

Sin embargo, a medida que se incorporaron más datos observacionales, la probabilidad descendió drásticamente. Según los modelos actuales, no existe una amenaza inminente para la Tierra.