La NASA activó protocolos de defensa planetaria ante la proximidad de un asteroide
El organismo aeroespacial confirmó que mantiene bajo seguimiento un objeto cercano a la Tierra que generó atención internacional.
Si bien en las primeras observaciones se contempló una posibilidad técnica de impacto, los datos más recientes indican que el riesgo es prácticamente nulo. Aun así, el monitoreo continúa dentro de los protocolos habituales de defensa planetaria.
El seguimiento forma parte de los programas internacionales que buscan anticipar escenarios astronómicos poco frecuentes pero potencialmente relevantes, refinando cálculos orbitales con cada nueva medición.
Asteroide 2024 YR4: qué es y por qué está en seguimiento
El asteroide 2024 YR4 es un objeto cercano a la Tierra (NEO) clasificado como tipo Apolo. Fue descubierto el 27 de diciembre de 2024 por el sistema ATLAS en Chile y, desde entonces, es observado de manera constante.
Se estima que tiene un tamaño aproximado de entre 40 y 90 metros de diámetro, una dimensión que, en caso de impacto, podría generar efectos locales significativos, aunque no un evento de escala global.
Los asteroides del grupo Apolo cruzan la órbita terrestre, por lo que son vigilados de manera sistemática. La NASA y otras agencias espaciales utilizan telescopios terrestres y espaciales para actualizar su trayectoria con modelos matemáticos avanzados.
Las últimas proyecciones ubican la probabilidad de impacto el 22 de diciembre de 2032 en torno al 0,0039%, un valor extremadamente bajo.
En etapas iniciales, cuando la órbita aún tenía mayor margen de incertidumbre, las estimaciones llegaron a superar el 1% en cálculos preliminares. Eso activó una fase temprana de vigilancia reforzada dentro del sistema automatizado de evaluación de riesgos.
Sin embargo, a medida que se incorporaron más datos observacionales, la probabilidad descendió drásticamente. Según los modelos actuales, no existe una amenaza inminente para la Tierra.
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