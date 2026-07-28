La NASA asegura que la Tierra tendrá dos lunas en 2038: por qué

La agencia espacial también aclaró que 2025 PN7 no representa ningún peligro para la Tierra. Su trayectoria fue estudiada y no existe riesgo de impacto, por lo que el fenómeno es considerado una oportunidad para ampliar el conocimiento sobre los objetos cercanos a nuestro planeta.

Además, no es la primera vez que se detecta una cuasi-luna. En años anteriores, otros asteroides como Kamooalewa y 2023 FW13 fueron catalogados dentro de esta misma categoría, aunque los especialistas destacan que 2025 PN7 podría acompañar a la Tierra durante un período más prolongado.

Para los investigadores, el estudio de estos cuerpos permite comprender mejor la formación del Sistema Solar, la evolución de las órbitas de pequeños asteroides y la interacción gravitacional entre los planetas y los objetos que los rodean.