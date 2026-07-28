La NASA asegura que la Tierra tendrá dos lunas en 2038: por qué
Un pequeño asteroide acompañará a la Tierra durante varios años y dará la impresión de convertirse en una "segunda Luna"
La NASA confirmó que un pequeño cuerpo celeste acompañará a la Tierra en su recorrido alrededor del Sol durante los próximos años. Se trata del asteroide 2025 PN7, un objeto que, por las características de su órbita, es considerado una cuasi-luna, ya que parece seguir a nuestro planeta sin convertirse en un satélite natural como la Luna.
Aunque muchas personas hablan de una "segunda Luna", los especialistas explican que el fenómeno es diferente. El asteroide no orbita directamente alrededor de la Tierra, sino que comparte una trayectoria muy similar alrededor del Sol, lo que genera la sensación de que viaja junto a nuestro planeta.
La predicción de la NASA sobre la segunda Luna
Según informó la NASA, el asteroide 2025 PN7 permanecerá acompañando a la Tierra al menos hasta 2038, aunque algunos estudios indican que podría continuar en una órbita similar durante varias décadas más.
Con un diámetro estimado de 19 metros, este objeto fue identificado por astrónomos gracias a telescopios especializados y clasificado como una cuasi-luna, una categoría que reciben ciertos cuerpos que mantienen una relación orbital muy cercana con la Tierra sin quedar atrapados por su gravedad.
A diferencia de la Luna, este asteroide se encontrará siempre a millones de kilómetros de distancia y no podrá verse a simple vista, ya que su tamaño y el reflejo de su superficie son demasiado reducidos. Su seguimiento solo será posible mediante observatorios y equipos astronómicos de alta precisión.
La agencia espacial también aclaró que 2025 PN7 no representa ningún peligro para la Tierra. Su trayectoria fue estudiada y no existe riesgo de impacto, por lo que el fenómeno es considerado una oportunidad para ampliar el conocimiento sobre los objetos cercanos a nuestro planeta.
Además, no es la primera vez que se detecta una cuasi-luna. En años anteriores, otros asteroides como Kamooalewa y 2023 FW13 fueron catalogados dentro de esta misma categoría, aunque los especialistas destacan que 2025 PN7 podría acompañar a la Tierra durante un período más prolongado.
Para los investigadores, el estudio de estos cuerpos permite comprender mejor la formación del Sistema Solar, la evolución de las órbitas de pequeños asteroides y la interacción gravitacional entre los planetas y los objetos que los rodean.
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