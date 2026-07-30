La NASA difundió imágenes que revelan detalles sobre la forma de la Tierra
Durante años, la Tierra fue representada como una esfera casi perfecta. Sin embargo, las imágenes y los datos obtenidos por la NASA muestran que la forma real del planeta es mucho más compleja.
Cuando se observa la Tierra desde el espacio, suele parecer una esfera perfectamente redonda. Esa imagen quedó instalada durante décadas gracias a fotografías tomadas por astronautas y satélites. Sin embargo, las investigaciones de la NASA demostraron que nuestro planeta tiene una forma mucho más irregular.
A través de distintas misiones espaciales y satélites especializados, la agencia espacial estadounidense logró elaborar modelos que muestran cómo varía la gravedad en diferentes regiones del planeta. Estos estudios permitieron representar con mayor precisión la verdadera forma de la Tierra y comprender mejor cómo está distribuida su masa.
Aunque a simple vista parece una esfera, la realidad es que la Tierra presenta deformaciones naturales provocadas por su rotación y por la distribución desigual de montañas, océanos y otros accidentes geográficos.
Los detalles sobre lo que difundió la NASA
Las imágenes y modelos difundidos por la NASA muestran que la Tierra no es una esfera perfecta, sino un geoide, una figura que presenta un achatamiento en los polos y un ensanchamiento en la zona del ecuador debido a la rotación del planeta.
Pero esa no es la única particularidad. Cuando los científicos analizan en detalle el campo gravitatorio terrestre, aparecen irregularidades provocadas por las diferencias de densidad de la corteza, las cadenas montañosas, las profundidades oceánicas y otras estructuras geológicas.
Para obtener esta información, la NASA utilizó datos de misiones como GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), un proyecto desarrollado para medir con gran precisión las variaciones de la gravedad en distintos puntos del planeta.
Gracias a estos estudios fue posible crear representaciones donde la Tierra aparece con abultamientos y depresiones, una imagen que los propios investigadores suelen comparar, de manera informal, con una "papa espacial" cuando esas diferencias se muestran exageradas para facilitar su interpretación.
Lejos de tratarse de una simple curiosidad científica, conocer con precisión la forma del geoide resulta fundamental para numerosas investigaciones. Estos datos permiten mejorar las mediciones sobre el aumento del nivel del mar, seguir el derretimiento de glaciares, estudiar la circulación de los océanos y perfeccionar el funcionamiento de los sistemas de navegación por GPS, que dependen de cálculos muy precisos del campo gravitatorio terrestre.
De esta manera, la NASA volvió a demostrar que, aunque la Tierra está muy lejos de ser plana, tampoco es una esfera completamente perfecta. Se trata de un planeta dinámico, con una superficie irregular y en constante transformación, cuya forma continúa siendo estudiada para comprender mejor su funcionamiento y los cambios que experimenta con el paso del tiempo.
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