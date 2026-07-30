La NASA difundió imágenes que revelan detalles sobre la forma de la Tierra

Para obtener esta información, la NASA utilizó datos de misiones como GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), un proyecto desarrollado para medir con gran precisión las variaciones de la gravedad en distintos puntos del planeta.

Gracias a estos estudios fue posible crear representaciones donde la Tierra aparece con abultamientos y depresiones, una imagen que los propios investigadores suelen comparar, de manera informal, con una "papa espacial" cuando esas diferencias se muestran exageradas para facilitar su interpretación.

Lejos de tratarse de una simple curiosidad científica, conocer con precisión la forma del geoide resulta fundamental para numerosas investigaciones. Estos datos permiten mejorar las mediciones sobre el aumento del nivel del mar, seguir el derretimiento de glaciares, estudiar la circulación de los océanos y perfeccionar el funcionamiento de los sistemas de navegación por GPS, que dependen de cálculos muy precisos del campo gravitatorio terrestre.

De esta manera, la NASA volvió a demostrar que, aunque la Tierra está muy lejos de ser plana, tampoco es una esfera completamente perfecta. Se trata de un planeta dinámico, con una superficie irregular y en constante transformación, cuya forma continúa siendo estudiada para comprender mejor su funcionamiento y los cambios que experimenta con el paso del tiempo.