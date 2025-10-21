La NASA detectó una anomalía misteriosa en la Antártida: de qué se trata

Algunos expertos especulan con la posibilidad de que se trate de un nuevo tipo de partícula o incluso una manifestación de materia oscura, aunque por ahora todo es incierto. Para avanzar en la investigación, la NASA anunció el desarrollo de un nuevo dispositivo que permitirá obtener datos más precisos.

Buscan explicar qué es la anomalía

Ante la falta de respuestas, los científicos ya trabajan en un proyecto más avanzado: la Carga Útil para Observaciones de Energía Ultraalta (PUEO). Este instrumento será mucho más sensible que ANITA y permitirá estudiar con mayor precisión las señales que provienen del fondo de la Antártida.

La NASA espera que los próximos registros ayuden a determinar si se trata de un fenómeno natural o de un hallazgo que podría cambiar la comprensión actual del universo. Mientras tanto, la anomalía antártica continúa generando teorías y debates en todo el mundo, reavivando el interés por los misterios que aún esconde el continente más enigmático del planeta.