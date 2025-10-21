La NASA detectó una anomalía misteriosa en la Antártida: de qué se trata
La NASA lanzó una advertencia tras detectar señales extrañas que en las profundidades de la Antártida. El hallazgo desconcertó a la comunidad científica.
El desconcierto entre los científicos de la NASA crece tras el hallazgo de una anomalía sin precedentes bajo el hielo antártico. Desde hace semanas, los instrumentos de observación registran señales que provienen desde el fondo del continente blanco y que, hasta el momento, no tienen explicación.
Todo comenzó con los resultados del experimento ANITA (Antena Transitoria Impulsiva Antártica), que detectó ráfagas de radio provenientes desde ángulos imposibles, como si algo estuviera emergiendo desde el interior de la Tierra. El fenómeno, publicado por la revista Physical Review Letters, mantiene en alerta a especialistas de Argentina y Estados Unidos, que buscan descifrar de qué se trata.
La situación generó gran expectativa en la comunidad científica, ya que las ondas detectadas no coinciden con el comportamiento habitual de los neutrinos cósmicos, partículas que viajan por el espacio a velocidades cercanas a la de la luz. Lo que ANITA encontró podría ser una forma de materia desconocida o una nueva interacción física jamás observada.
El descubrimiento de la NASA en la Antártida
El dispositivo ANITA fue diseñado para detectar partículas de energía ultraalta que chocan contra la superficie antártica. Sin embargo, esta vez registró señales provenientes 30 grados por debajo del horizonte, algo físicamente imposible si se tratara de neutrinos convencionales.
La física Stephanie Wissel, de la Universidad Estatal de Pensilvania, explicó que los neutrinos no pueden atravesar miles de kilómetros de roca sólida, lo que deja a los investigadores sin una teoría concreta. Ningún otro observatorio de partículas, como IceCube o Pierre Auger, detectó algo similar, aumentando el misterio.
Algunos expertos especulan con la posibilidad de que se trate de un nuevo tipo de partícula o incluso una manifestación de materia oscura, aunque por ahora todo es incierto. Para avanzar en la investigación, la NASA anunció el desarrollo de un nuevo dispositivo que permitirá obtener datos más precisos.
Buscan explicar qué es la anomalía
Ante la falta de respuestas, los científicos ya trabajan en un proyecto más avanzado: la Carga Útil para Observaciones de Energía Ultraalta (PUEO). Este instrumento será mucho más sensible que ANITA y permitirá estudiar con mayor precisión las señales que provienen del fondo de la Antártida.
La NASA espera que los próximos registros ayuden a determinar si se trata de un fenómeno natural o de un hallazgo que podría cambiar la comprensión actual del universo. Mientras tanto, la anomalía antártica continúa generando teorías y debates en todo el mundo, reavivando el interés por los misterios que aún esconde el continente más enigmático del planeta.
