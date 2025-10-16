El hallazgo de la NASA: el planeta más grande del universo que crece sin parar

Estos fenómenos, típicos de estrellas en formación, nunca se habían observado en un planeta, lo que convierte a Cha 1107-7626 en una auténtica rareza cósmica. Los astrónomos sostienen que su origen se asemeja al de una estrella: un colapso de una nube molecular que dio lugar a una masa que nunca llegó a encenderse por completo.

El futuro de la investigación y la búsqueda de condiciones para la vida

El estudio sugiere que este planeta experimenta episodios de crecimiento acelerado que podrían repetirse cíclicamente, lo que abre un nuevo campo para la investigación sobre la evolución planetaria. Los científicos buscarán determinar la duración y frecuencia de estos estallidos para comprender mejor cómo nacen los cuerpos celestes más grandes del universo.

Además, los astrónomos creen que Cha 1107-7626 podría tener lunas formándose a su alrededor, similares a Titán —la luna más grande de Saturno—, y que algunas podrían incluso reunir condiciones para albergar vida.

En los próximos años, nuevos instrumentos como el Observatorio Vera C. Rubin, el Telescopio Extremadamente Grande (ELT) en Chile y el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman permitirán estudiar con mayor precisión esta joya del cosmos que sigue creciendo en las profundidades del universo.