El dato sorprendente del misterioso 3I/Atlas, del cual aún se guarda silencio

De qué está hecho 3I/Atlas

El cometa 3I/Atlas presenta un espectro rojizo similar a asteroides tipo D y cometas del sistema solar que contienen compuestos orgánicos complejos expuestos a radiación cósmica. Sus observaciones espectroscópicas en luz visible, ultravioleta e infrarroja indican la presencia de agua sólida en forma de granos de hielo, vapor de agua e iones de hidróxido (OH). Además, se detectó un atípico exceso en la desgasificación dominada por dióxido de carbono (CO), una característica rara que plantea hipótesis interesantes sobre su origen y evolución.

Estos indicios sugieren que 3I/Atlas se originó en una zona de la galaxia con baja metalicidad, probablemente el disco grueso de la Vía Láctea, poblado por estrellas viejas con composiciones químicas distintas a las del Sol.