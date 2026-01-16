La NASA reveló los lugares que serán inhabitables luego de un cercano fin del mundo.

Los análisis muestran que entre las próximas tres y cinco décadas algunas zonas alcanzarán valores que impedirán la supervivencia sin asistencia tecnológica, de modo tal que, si el calentamiento global no se ralentiza, amplias franjas del planeta enfrentarán un escenario límite.

En tanto, la proyección se ubica alrededor del año 2070 y concentra su atención en zonas con temperaturas y humedad crecientes que exceden la capacidad fisiológica del cuerpo humano.

Las regiones que están en riesgo máximo, según la NASA

Entre los territorios identificados como críticos aparecen cinco regiones particularmente expuestas al calentamiento global y a la acumulación de humedad.

Además, la NASA aclaró que la densidad poblacional las convierte en puntos sensibles dentro del mapa climático y que serían las más afectadas,