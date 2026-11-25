La NASA vigila una estrella que podría explotar antes de 2030
Los científicos analizan diferentes escenarios para determinar cuándo ocurrirá el próximo estallido.
La NASA mantiene bajo observación a T Coronae Borealis, un sistema estelar situado a unos 3.000 años luz de nuestro planeta que podría protagonizar uno de los acontecimientos astronómicos más impactantes de los próximos años.
El fenómeno, conocido como nova recurrente, podría observarse sin necesidad de utilizar telescopios. Aunque genera grandes expectativas entre los especialistas, no representa una amenaza para la Tierra.
Qué es T Coronae Borealis y por qué podría explotar
Conocida también como la Estrella Blaze, T Coronae Borealis está formada por dos estrellas: una gigante roja y una enana blanca.
La segunda absorbe hidrógeno de su compañera hasta alcanzar las condiciones de temperatura y presión necesarias para desencadenar una reacción termonuclear.
A diferencia de una supernova, este acontecimiento no destruye la enana blanca, lo que permite que el proceso vuelva a repetirse. Los registros históricos indican que sus erupciones ocurren aproximadamente cada 80 años.
Cuándo podría ocurrir la explosión de la estrella
Una investigación publicada en julio de 2026 en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society presentó diferentes escenarios para la próxima erupción.
Uno de ellos contempla que el fenómeno podría producirse en diciembre de 2026, mientras que otro sitúa el acontecimiento alrededor de mayo de 2029, con un margen de incertidumbre que se extiende hasta 2031.
Si bien los especialistas de la NASA consideran posible que la explosión ocurra antes de 2030, todavía no existe una fecha confirmada.
Cómo se verá la nova desde la Tierra y desde Argentina
Cuando se produzca la erupción, T Coronae Borealis podría alcanzar un brillo comparable al de la Estrella Polar y permanecer visible a simple vista durante varios días.
Desde Argentina, el fenómeno podrá apreciarse bajo condiciones favorables, aunque su observación dependerá de la ubicación geográfica y del momento del año.
Para disfrutar del espectáculo astronómico, se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, con una vista despejada hacia el horizonte norte, donde se encuentra la constelación de la Corona Boreal.
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