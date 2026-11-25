Cuándo podría ocurrir la explosión de la estrella

Una investigación publicada en julio de 2026 en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society presentó diferentes escenarios para la próxima erupción.

Uno de ellos contempla que el fenómeno podría producirse en diciembre de 2026, mientras que otro sitúa el acontecimiento alrededor de mayo de 2029, con un margen de incertidumbre que se extiende hasta 2031.

Si bien los especialistas de la NASA consideran posible que la explosión ocurra antes de 2030, todavía no existe una fecha confirmada.

Cómo se verá la nova desde la Tierra y desde Argentina

Cuando se produzca la erupción, T Coronae Borealis podría alcanzar un brillo comparable al de la Estrella Polar y permanecer visible a simple vista durante varios días.

Desde Argentina, el fenómeno podrá apreciarse bajo condiciones favorables, aunque su observación dependerá de la ubicación geográfica y del momento del año.

Para disfrutar del espectáculo astronómico, se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, con una vista despejada hacia el horizonte norte, donde se encuentra la constelación de la Corona Boreal.