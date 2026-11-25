Los detalles de San Mauricio

San Mauricio nació por iniciativa de los hermanos Duva, quienes impulsaron el desarrollo agrícola y ganadero de la zona para atraer nuevos pobladores. Con el tiempo, el asentamiento incorporó comercios, una capilla, una escuela, una farmacia, hoteles y destacamentos policiales. También llegó a contar con panaderías, carnicerías, una fábrica de quesos y espacios de entretenimiento. En 1910, un plano registró la existencia de 40 manzanas.