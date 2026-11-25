Pueblos con historia en el país: la localidad fundada en 1884 que transformó su rumbo tras una crecida
Fundado por inmigrantes italianos, tuvo comercios, hoteles, una escuela y una iglesia, pero las inundaciones y el éxodo de sus habitantes provocaron su despoblamiento.
En el interior de la Provincia de Buenos Aires hay un pueblo que pasó de tener una intensa vida comercial y social a quedar prácticamente deshabitado. Se trata de San Mauricio, una localidad fundada en 1884 por inmigrantes italianos que llegaron a la región con la intención de establecerse y desarrollar una nueva comunidad.
Durante sus años de mayor crecimiento, el lugar contó con viviendas, comercios, hoteles, una escuela y una iglesia. Sin embargo, el aislamiento, los problemas económicos y las inundaciones provocaron la partida de sus habitantes. En 2001, una nueva crecida obligó a evacuar a las últimas 50 personas que todavía vivían allí.
Los detalles de San Mauricio
San Mauricio nació por iniciativa de los hermanos Duva, quienes impulsaron el desarrollo agrícola y ganadero de la zona para atraer nuevos pobladores. Con el tiempo, el asentamiento incorporó comercios, una capilla, una escuela, una farmacia, hoteles y destacamentos policiales. También llegó a contar con panaderías, carnicerías, una fábrica de quesos y espacios de entretenimiento. En 1910, un plano registró la existencia de 40 manzanas.
Sin embargo, el crecimiento se vio frenado por el aislamiento de la estación ferroviaria, las dificultades económicas, las sequías y la partida de sus habitantes. La situación empeoró en septiembre de 2001, cuando intensas lluvias dejaron al pueblo aislado y obligaron a evacuar a sus últimos 50 vecinos.
Dónde queda y cómo llegar a San Mauricio
Este destino está ubicado en el partido de Rivadavia, en el extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires, cerca del límite con La Pampa. Se encuentra a unos 33 kilómetros de América, la ciudad cabecera del distrito, y a 16 kilómetros de González Moreno.
Para llegar, se puede tomar la Ruta Provincial 70, que permite acceder desde América por el este o desde González Moreno por el oeste. El último tramo incluye caminos rurales de tierra, por lo que es recomendable consultar su estado antes de emprender el viaje, especialmente después de las lluvias.
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