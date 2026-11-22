En robótica, Intelligent Fiber Optic Systems Corporation encabeza un proyecto de Fase I para construir un brazo extensible de unos 3 metros que combina cámara y sensores capaces de detectar texturas, fuerzas de contacto y temperatura, lo que permitiría a los rovers limpiar paneles solares, ubicar hábitats o recoger muestras de manera autónoma.

Por su parte, Elementium Materials Inc. desarrolla una batería de ultratolerancia al frío capaz de funcionar hasta a -60 °C sin calefactores adicionales —una ventaja clave frente a la noche lunar, que dura 14 días terrestres, ya que libera espacio y peso para sumar instrumental científico—, mientras que Slate Geotechnical Consultants Inc. y la Colorado School of Mines estudian dos métodos para acondicionar el regolito lunar y construir plataformas que soporten aterrizajes repetidos sin dispersar polvo ni generar cráteres, además de evaluar su mantenimiento con rovers.