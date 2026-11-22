La NASA destina USD 171 millones a proyectos clave para explorar la Luna y Marte: cómo funcionan
La agencia espacial seleccionó 302 desarrollos de pequeñas empresas, desde baterías resistentes al frío extremo hasta brazos robóticos con sensores.
La agencia espacial de Estados Unidos destinó hasta USD 171 millones a pequeñas empresas para desarrollar tecnologías destinadas a las futuras misiones hacia la Luna y Marte, en una convocatoria que abarca desde baterías capaces de operar bajo frío extremo hasta brazos robóticos con sensores de visión y tacto.
Además de respaldar objetivos espaciales, varios de ellos vinculados al programa Artemis para volver a la Luna y establecer allí una base permanente, varias de las iniciativas tienen aplicaciones directas en la Tierra, como el trabajo en climas polares o la inspección de reactores nucleares y líneas eléctricas en entornos peligrosos.
Los 302 proyectos seleccionados y las dos etapas de financiamiento
La selección se realizó a través del programa Small Business Innovation Research / Small Business Technology Transfer (SBIR/STTR), integrado en el fondo America's Seed Fund y dirigido a firmas de menos de 500 empleados. En total fueron elegidos 302 proyectos divididos en dos fases: los contratos de Fase I reciben hasta USD 225.000 cada uno para evaluar la viabilidad y el mérito técnico de una idea, mientras que los 98 contratos de Fase II —valuados en hasta USD 1,3 millones cada uno— corresponden a iniciativas que superaron la primera instancia en 2025 y avanzan hacia la demostración y entrega de la tecnología.
El esquema, coordinado por la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) junto a 11 agencias federales, incorporó en 2026 el mecanismo Broad Agency Announcement (BAA) para publicar convocatorias escalonadas durante el año y sumó a la NASA a la plataforma SBIR Partnering Platform para vincular empresas con inversores y socios, con próximos anuncios previstos para diciembre de 2026 y julio de 2027.
Cuatro desarrollos destacados: energía, robótica y pistas lunares
Entre los trabajos financiados figura el de Opterus Research and Development Inc., adjudicataria de un contrato de Fase II para diseñar un sistema modular de paneles solares enrollables manipulable por robots, apto para superficies cubiertas de polvo y escalable hasta 50 kilovatios para abastecer tanto misiones de la NASA como operaciones privadas en la Luna.
En robótica, Intelligent Fiber Optic Systems Corporation encabeza un proyecto de Fase I para construir un brazo extensible de unos 3 metros que combina cámara y sensores capaces de detectar texturas, fuerzas de contacto y temperatura, lo que permitiría a los rovers limpiar paneles solares, ubicar hábitats o recoger muestras de manera autónoma.
Por su parte, Elementium Materials Inc. desarrolla una batería de ultratolerancia al frío capaz de funcionar hasta a -60 °C sin calefactores adicionales —una ventaja clave frente a la noche lunar, que dura 14 días terrestres, ya que libera espacio y peso para sumar instrumental científico—, mientras que Slate Geotechnical Consultants Inc. y la Colorado School of Mines estudian dos métodos para acondicionar el regolito lunar y construir plataformas que soporten aterrizajes repetidos sin dispersar polvo ni generar cráteres, además de evaluar su mantenimiento con rovers.
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