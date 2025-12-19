La oferta que todos están aprovechando para regalar en Navidad: los supermercados con promos accesibles
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los montos de los adornos u obsequios que visten de color a tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Este año, varias cadenas de supermercados y jugueterías online presentan ofertas atractivas para Navidad como rebajas de hasta 45 %-50 %, promociones de "segunda unidad con descuento" e incluso cuotas sin interés.
Las promos en termos Stanley en Coto
COTO puso a la venta alrededor de 14 artículos de la marca, con valores que varían según el modelo y la capacidad. El termo con manija de 950 ml tiene un precio base de $130.000, aunque puede adquirirse por un precio menor gracias a los descuentos bancarios.
Con Mastercard del banco Supervielle, la rebaja es del 30%, lo que deja el producto en $91.000. En el caso de Visa del mismo banco, el descuento baja al 25%, con un precio $97.500.
Además del termo clásico, hay otras opciones dentro del catálogo:
El mate de 237 ml a $65.000.
La botella Flip Straw de 750 ml a $110.000.
El termo Adventure de 750 ml a $108.000.
La bombilla, disponible a $40.000.
Las ofertas de COTO en Stanley
Los descuentos dependen de la fecha elegida para realizar la compra. La cadena tiene acuerdos con distintos bancos, lo que genera beneficios durante toda la semana.
Lunes: 30% de rebaja con tarjetas Visa y Mastercard de los bancos Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz, sin límite de reintegro.
Martes: 25% con Supervielle y 30% para clientes Identité del mismo banco.
Miércoles: Banco Nación ofrece 30% a través de su aplicación, con un tope de $12.000.
Jueves: Banco Columbia aplica un 30% con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.
