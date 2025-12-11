La plataforma recomendada para realizar compras de manera fácil y barata
Una opción mucho más barata en nuestro país para comprar artículos electrónicos a comparación de las tiendas chinas.
Ya sea Shein o Temu son de las opciones más utilizadas para conseguir ofertas en electrónica, aunque ahora saldrá "una tienda argentina" reglamentada por ARCA que puede ser más barata para comprar y hasta ofrece envío mucho más rápido.
Muchos ya lo llaman como el "Amazon Nacional", debido a su amplia variedad en productos tecnológicos que vienen con beneficios fiscales exclusivos. Reduce los tiempos de envío de forma considerable a comparación con las tiendas chinas que pueden tardar hasta 20 días.
La tienda argentina que destronó a Shein y Temu
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el régimen simplificado de importación desde Tierra del Fuego.
Se podrá importar pequeños envíos de las mercaderías producidas en la Isla Grande de esta provincia y que deben ser para uso y consumo personal, estando prohibida su comercialización.
Uno de los puntos más importantes es que las compras tendrán exenciones impositivas establecidas en la Ley N.º 19.640, tal como la del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Así, las empresas que quieran vender sus productos al por menor tendrá que habilitar un sistema de venta online. Al adherirse, no pagarán el Impuesto a las Ganancias o derechos de importación y exportación.
Los productos que se pueden comprar en esta tienda
Las tiendas argentinas con pequeños envíos del Área Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego dentro del nuevo Régimen Simplificado ofrecerán:
- Aires acondicionados
- Amplificadores y sintonizadores
- Aspiradoras
- Batidoras
- Cafeteras
- Cajas acústicas
- Caloventores
- Cámaras fotográficas digitales
- Cartuchos electrónicos para juegos electrónicos de video
- Casetes de audios
- Cuchillos eléctricos
- Depiladoras
- Despertadores
- Ecualizador
- Equipos de radiocomunicaciones móviles celulares
- Freidoras
- Hornos a microondas
- Juegos electrónicos de video con casetes intercambiables y casetes electrónicos con juegos de video
- Juegos electrónicos sin calculadoras
- Lavarropas
- Módems
- Monitores
- Multijugueras
- Notebook y netbook
- Picadoras
- Procesadoras de alimentos
- Radio relojes
- Radiorreceptores portátiles
- Receptor de televisión
- Receptores de Radio
- Receptores y decodificadores integrados de señales de video codificadas
- Relojes electrónicos
- Soportes de lectura óptica
- Tablet PC
- Televisores
- Videocámaras
- Videocasetes, videograbadores y videoreproductores
- Radios, radiograbadores, grabadores reproductores de audio, centros musicales, walkman
- Sistemas y equipos de audio en general, bandejas caseteras, bandejas giradiscos, grabadores reproductores de casete y parlantes.
Cómo comprar electrónica en Tierra del Fuego
Cuando las empresas fueguinas habiliten las plataformas online, los vendedores necesitarán la siguiente información sobre el cliente y el producto:
- Datos del comprador (nombre, CUIL/CUIT, domicilio, etc.)
- Datos del vendedor (CUIT, razón social)
- Detalles del producto y precio FOB
- Declaración jurada que indique: "Declaro que la presente operación se efectúa al amparo del régimen previsto en el Decreto N° 334/25."
Se podrán realizar hasta tres compras por año, con un tope de u$s 3000 por envío, mientras que los primeros u$s 400 están exentos de aranceles aduaneros.
Por qué conviene comprar en esta tienda
Entre los aspectos favorables que tiene comprar en Tierra del Fuego, destaca que no pagarán impuestos extras en los productos de origen certificado, tal como el IVA.
No habrá ninguna empresaintermediaria y podrán comprarle directo al productor, lo cual provocará que los precios sean más bajos. Como es una página nacional, habrá nuevas zonas con menos disponibilidad que tendrán mayor acceso a los productos.
Sin embargo, desde el organismo fiscal adelantaron que podría haber controles ex post desde la Aduana con el fin de verificar que cumplan con los requisitos, como el uso no comercial y el límite de unidades.
