La plataforma recomendada para realizar compras de manera fácil y barata.

Así, las empresas que quieran vender sus productos al por menor tendrá que habilitar un sistema de venta online. Al adherirse, no pagarán el Impuesto a las Ganancias o derechos de importación y exportación.

Los productos que se pueden comprar en esta tienda

Las tiendas argentinas con pequeños envíos del Área Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego dentro del nuevo Régimen Simplificado ofrecerán:

Aires acondicionados

Amplificadores y sintonizadores

Aspiradoras

Batidoras

Cafeteras

Cajas acústicas

Caloventores

Cámaras fotográficas digitales

Cartuchos electrónicos para juegos electrónicos de video

Casetes de audios

Cuchillos eléctricos

Depiladoras

Despertadores

Ecualizador

Equipos de radiocomunicaciones móviles celulares

Freidoras

Hornos a microondas

Juegos electrónicos de video con casetes intercambiables y casetes electrónicos con juegos de video

Juegos electrónicos sin calculadoras

Lavarropas

Módems

Monitores

Multijugueras

Notebook y netbook

Picadoras

Procesadoras de alimentos

Radio relojes

Radiorreceptores portátiles

Receptor de televisión

Receptores de Radio

Receptores y decodificadores integrados de señales de video codificadas

Relojes electrónicos

Soportes de lectura óptica

Tablet PC

Televisores

Videocámaras

Videocasetes, videograbadores y videoreproductores

Radios, radiograbadores, grabadores reproductores de audio, centros musicales, walkman

Sistemas y equipos de audio en general, bandejas caseteras, bandejas giradiscos, grabadores reproductores de casete y parlantes.

Cómo comprar electrónica en Tierra del Fuego

Cuando las empresas fueguinas habiliten las plataformas online, los vendedores necesitarán la siguiente información sobre el cliente y el producto:

Datos del comprador (nombre, CUIL/CUIT, domicilio, etc.)

Datos del vendedor (CUIT, razón social)

Detalles del producto y precio FOB

Declaración jurada que indique: "Declaro que la presente operación se efectúa al amparo del régimen previsto en el Decreto N° 334/25."

Se podrán realizar hasta tres compras por año, con un tope de u$s 3000 por envío, mientras que los primeros u$s 400 están exentos de aranceles aduaneros.

Por qué conviene comprar en esta tienda

Entre los aspectos favorables que tiene comprar en Tierra del Fuego, destaca que no pagarán impuestos extras en los productos de origen certificado, tal como el IVA.

No habrá ninguna empresaintermediaria y podrán comprarle directo al productor, lo cual provocará que los precios sean más bajos. Como es una página nacional, habrá nuevas zonas con menos disponibilidad que tendrán mayor acceso a los productos.

Sin embargo, desde el organismo fiscal adelantaron que podría haber controles ex post desde la Aduana con el fin de verificar que cumplan con los requisitos, como el uso no comercial y el límite de unidades.