El truco casero para ahorrar dinero todos los meses: los detalles
Este hábito fue compartido por una especialista en finanzas y generó una fuerte repercusión en redes sociales. Los detalles en la nota.
Ahorrar dinero es uno de los objetivos financieros más comunes, aunque no siempre resulta fácil de cumplir. El aumento de los gastos cotidianos y los imprevistos hacen que muchas personas posterguen ese hábito o destinen menos dinero del que tenían previsto.
Frente a esa situación, una especialista en finanzas compartió un método sencillo que ganó popularidad en redes sociales por su facilidad para aplicar en la vida diaria. Esta propuesta apunta a reunir, con el tiempo, una suma de dinero sin realizar grandes esfuerzos.
En qué consiste el truco de las 24 horas
La estrategia consiste en revisar el dinero disponible en la cuenta justo antes de la fecha de cobro y transferir el saldo restante a una cuenta destinada exclusivamente al ahorro. No importa si la cifra es pequeña o grande: el objetivo es no dejar ese dinero mezclado con el ingreso del nuevo salario.
Según la especialista, este hábito ayuda a separar los ahorros de los gastos mensuales y evita que ese excedente termine utilizándose de forma impulsiva una vez que se acredita el sueldo.
Por qué funciona: la clave está en la mentalidad
De acuerdo con la especialista, el principal beneficio de esta técnica no está únicamente en la cantidad de dinero que se guarda, sino en el hábito que ayuda a construir. Al comenzar cada mes solo con el salario recién acreditado, resulta más sencillo organizar los gastos y evitar consumir el dinero que había quedado del mes anterior.
Además, sostiene que la clave del método es mantener la rutina en el tiempo. Aunque las primeras transferencias sean de montos bajos, la repetición mensual permite acumular un ahorro de forma gradual y fortalecer una mejor administración de las finanzas.
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