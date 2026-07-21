El truco casero para ahorrar dinero todos los meses: los detalles

Por qué funciona: la clave está en la mentalidad

De acuerdo con la especialista, el principal beneficio de esta técnica no está únicamente en la cantidad de dinero que se guarda, sino en el hábito que ayuda a construir. Al comenzar cada mes solo con el salario recién acreditado, resulta más sencillo organizar los gastos y evitar consumir el dinero que había quedado del mes anterior.