Dónde comprar comida durante el feriado que avaló el Gobierno a instancias de la Ley 26.541
Durante el feriado, las grandes cadenas cierran sus puertas. Conocé dónde comprar comida y qué opciones barriales continuarán abiertas.
Este lunes entra en vigencia el feriado nacional estipulado para los empleados de comercio, una fecha que impacta de lleno en los supermercados y shoppings de todo el país. Al tratarse de un asueto obligatorio para el sector, los grandes centros de abastecimiento permanecerán con sus persianas bajas.
Opciones para comprar comida en el feriado de los mercantiles
IMPORTANTE: A qué hora cierran los supermercados abiertos 24 horas hoy por el inicio del feriado
Ante la inactividad de las grandes cadenas, que se adhieren plenamente a lo estipulado por la Ley 26.541, los consumidores cuentan con diversas alternativas de cercanía para abastecerse. Los pequeños comercios de barrio, como almacenes, despensas, verdulerías y kioscos, tienen la posibilidad de abrir con normalidad siempre y cuando sean atendidos de manera directa por sus propios dueños.
En caso de que estos locales minoristas decidan convocar a sus empleados para la atención al público, la asistencia debe ser de estricto carácter voluntario. Además, la patronal está obligada por ley a abonar la jornada con un recargo del 100%, tal como ocurre con las remuneraciones de cualquier feriado nacional, sin la opción legal de otorgar francos compensatorios.
Por qué los restaurantes sí abren con normalidad
Una duda muy frecuente entre los usuarios es qué ocurre con los locales dedicados a la elaboración y venta de alimentos preparados. Es importante aclarar que esta medida de descanso no alcanza a restaurantes, bares, rotiserías ni pizzerías, debido a una estricta cuestión de encuadramiento sindical.
Los trabajadores de estos establecimientos pertenecen al gremio gastronómico (UTHGRA) o a otras asociaciones sindicales afines, por lo que no están regidos por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 130/75) de los mercantiles. En consecuencia, el rubro gastronómico operará en sus horarios habituales en todo el país y se consolidará como la principal alternativa para quienes deseen salir a comer, realizar reservas o pedir delivery a través de las aplicaciones móviles.
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