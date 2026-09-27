Dónde comprar comida durante el feriado que avaló el Gobierno a instancias de la Ley 26.541

Los trabajadores de estos establecimientos pertenecen al gremio gastronómico (UTHGRA) o a otras asociaciones sindicales afines, por lo que no están regidos por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 130/75) de los mercantiles. En consecuencia, el rubro gastronómico operará en sus horarios habituales en todo el país y se consolidará como la principal alternativa para quienes deseen salir a comer, realizar reservas o pedir delivery a través de las aplicaciones móviles.