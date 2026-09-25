La recomendación de salud para los signos del zodíaco: qué deben cuidar durante este año

Cáncer

Cáncer deberá cuidar su mundo emocional. Las emociones no expresadas pueden impactar en su salud general.

Leo

Leo tendrá que prestar atención al cansancio físico. El exceso de exigencia puede generar agotamiento si no pone límites.

Virgo

Virgo deberá vigilar la ansiedad. El perfeccionismo puede convertirse en un factor que afecte su salud.

Libra

Libra tendrá que evitar acumular tensiones por no expresar lo que siente. El equilibrio emocional será clave.

Escorpio

Escorpio deberá gestionar la intensidad emocional. El Horóscopo advierte que el estrés interno puede pasarle factura si no lo canaliza.

Sagitario

Sagitario tendrá que prestar atención a los excesos y al ritmo acelerado. La salud puede verse afectada si no encuentra equilibrio.

Capricornio

Capricornio deberá cuidar el desgaste por exceso de trabajo. El Horóscopo recomienda hacer pausas y no ignorar el cansancio.

Acuario

Acuario tendrá que prestar atención a su desconexión emocional. Escuchar al cuerpo será fundamental para su salud.

Piscis

Piscis deberá evitar el agotamiento emocional. El Horóscopo sugiere priorizar su bienestar y no cargar con problemas ajenos.